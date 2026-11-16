Once de los doce integrantes del jurado se inclinaron por absolver a Lindsay Clancy por falta de responsabilidad penal. El desacuerdo de un solo miembro impidió un veredicto unánime. Ahora, el juez William Sullivan fijó para el 29 de marzo de 2027 el inicio de un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

El magistrado anunció la fecha este lunes 16 de noviembre en el Tribunal Superior de Plymouth, donde Clancy compareció en persona. La fiscalía había pedido que el juicio comenzara en mayo por conflictos de agenda. Las partes volverán al tribunal el 30 de diciembre para abordar la logística, la seguridad y la cobertura mediática. La audiencia previa al juicio quedó prevista para el 18 de febrero.

Por qué se repetirá el juicio de Lindsay Clancy

El primer juicio, en el que Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado, fue declarado nulo el 4 de septiembre de 2026 después de que el jurado quedara dividido sobre su responsabilidad penal. La defensa solicitó que se desestimaran los cargos y sostuvo que el juez debió apartar al jurado discrepante y permitir que los demás siguieran deliberando. Sullivan rechazó la petición y resolvió que, dadas las circunstancias, repetir el juicio no vulnera la protección constitucional contra ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

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La fiscal adjunta Jennifer Sprague indicó en la audiencia que su equipo estaba preparado para fijar una fecha para el juicio con jurado. Kevin Reddington, abogado de Clancy, interpretó esa postura como una señal de que la fiscalía se propone mantener los cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía aún no confirmó públicamente qué cargos sostendrá en el segundo proceso.

La psicosis posparto en el centro del caso

Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses, murieron el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar en Duxbury. Clancy, exenfermera de maternidad, reconoce haber causado sus muertes. En el primer juicio, la discusión se centró en si podía ser considerada penalmente responsable en el momento de los hechos.

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La defensa sostuvo que Clancy atravesaba un episodio de psicosis posparto que afectó su capacidad para comprender sus actos. La fiscalía argumentó que la mujer había planificado las muertes y sabía lo que hacía. Esa discrepancia quedó sin resolver cuando el primer jurado no alcanzó la unanimidad.

¿Cuándo será el nuevo juicio de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos y por qué se repite?