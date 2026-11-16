El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes 16 de noviembre la entrega de los Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a viudos y viudas de beneficiarios fallecidos que se registraron previamente en la plataforma habilitada para este proceso.

La entidad informó que la atención se realiza únicamente mediante citas programadas. Los interesados deben presentar su cédula de identidad personal vigente para poder recibir el documento.

En declaraciones a TVN Noticias, Carmen Jaén, coordinadora de entrega de Cepanim, indicó que mantienen alrededor de 38,500 registros de personas que deben recibir estos certificados.

Las entregas se desarrollan a nivel nacional a través de las oficinas regionales, con excepción de Panamá Oeste, donde el proceso se realizará durante la feria de La Chorrera.