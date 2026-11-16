La selección de Panamá volvió a dejar argumentos sólidos para seguir siendo considerada el mejor equipo a nivel de Centroamérica. Su contundente victoria 2-0 ante Curazao lo dejó en evidencia, no solo por el resultado, sino por el funcionamiento del equipo.

Este buen desempeño viene acompañado de números positivos, algunos que quizás por mucho que parezca difícil de creer, suman en el récord. Desde la llegada de Thomas Christiansen al banquillo del equipo en el 2020, el equipo panameño ha montado un ‘fortín’ en el estadio Rommel Fernández y ha hecho respetar la condición de local.

Desde su arribo, Panamá ha disputado un total de 24 partidos en todas las competiciones, ya sea en duelos amistosos o de torneo oficial, llámese Liga de Naciones o Eliminatorias.

De estos 24 compromisos, el equipo suma 16 triunfos, seis empates y tan solo dos derrotas en estos seis años desde la llegada del técnico español-danés. Si bien es cierto que de visitante o jugando en un campo neutral al equipo le ha costado más conseguir los resultados, estos números reflejan la confiabilidad que tiene la selección de casa y sobre todo que el apoyo de los aficionados ha funcionado como ese ‘jugador número 12’ en el campo.

Lo más importante de esto es que las dos derrotas fueron en partidos amistoso y uno de ellos fue fuera de la fecha FIFA, es decir que el equipo jugó con un cuadro alternativo.

Esa primera derrota llegó ante Paraguay en duelo amistoso previo a la disputa de la Copa América 2024. El conjunto panameño apenas fue superado por un 0-1 con un tanto de Gustavo Velázquez a los 25 minutos del cotejo.

La otra derrota cayó contra México, en el duelo que se disputó en enero de este 2026 fuera de la mencionada fecha FIFA. El duelo se jugó, en su mayoría, con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con algunos legionarios disponibles. El marcador finalizó también 0-1 en el Rommel Fernández con un autogol de Richard Peralta al minuto 90+3’.