De Batman a James Bond: Robert Pattinson será el nuevo agente 007

Robert Pattinson será el nuevo James Bond en la próxima película de la saga 007, según confirmó la cuenta oficial del agente secreto en redes sociales, poniendo fin a meses de especulaciones sobre quién asumiría el papel que dejó Daniel Craig.
El anuncio fue acompañado de un video en el que el actor británico, de 40 años, aparece entre las sombras, con una pistola en la mano y vestido con el tradicional esmoquin del reconocido espía del MI6. La publicación fue acompañada del mensaje: “Identidad confirmada”.
Con esta elección, Pattinson se convierte en el séptimo intérprete en dar vida a James Bond en la pantalla grande, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
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El actor encabezará la vigesimosexta película de la franquicia, que todavía no tiene título oficial. La producción estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, reconocido por su trabajo en la saga cinematográfica Dune, y tiene previsto llegar a los cines en 2028.
La designación de Pattinson pone fin a cinco años de rumores sobre el sucesor de Craig, quien interpretó al agente 007 durante cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta No Time to Die (Sin tiempo para morir), estrenada en 2021.
Durante los últimos meses también figuraron entre los posibles candidatos actores como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden, cuyos nombres generaron expectativas entre los seguidores de la franquicia.
La nueva entrega tendrá además un cambio importante en la administración de la saga, ya que será la primera película desde que Amazon asumió el control creativo de 007, tras adquirir MGM y producirse la salida de los históricos responsables de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.