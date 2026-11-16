De Batman a James Bond: Robert Pattinson será el nuevo agente 007

Robert Pattinson será el nuevo James Bond en la próxima película de la saga 007, según confirmó la cuenta oficial del agente secreto en redes sociales, poniendo fin a meses de especulaciones sobre quién asumiría el papel que dejó Daniel Craig.

El anuncio fue acompañado de un video en el que el actor británico, de 40 años, aparece entre las sombras, con una pistola en la mano y vestido con el tradicional esmoquin del reconocido espía del MI6. La publicación fue acompañada del mensaje: “Identidad confirmada”.

Con esta elección, Pattinson se convierte en el séptimo intérprete en dar vida a James Bond en la pantalla grande, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.