Lula da Silva respalda a Pedro Sánchez ante las elecciones generales en España

Luiz Inácio Lula da Silva llegó a Madrid con una victoria que Pedro Sánchez cita en sus mítines para movilizar a los socialistas. El presidente brasileño, que remontó en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, se reunió este lunes 16 de noviembre con el jefe del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa, a 13 días de las elecciones generales del 29-N. Una afonía de Lula obligó a cancelar el acto de campaña previsto, pero ambos grabaron un video de respaldo, según informó El País. La reunión institucional se mantuvo. Según La Moncloa, los dos dirigentes hablaron de fortalecer los vínculos económicos y sociales entre España y Brasil, del futuro de las Naciones Unidas y de la defensa de las instituciones democráticas frente al avance de la ultraderecha. Fue la primera visita de Lula a un país europeo desde su reelección.

Qué está en juego en las elecciones del 29-N

España celebrará elecciones anticipadas el domingo 29 de noviembre de 2026 para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado. El decreto del 5 de octubre disolvió las cámaras elegidas en julio de 2023. Los votantes eligen a sus representantes y el nuevo Congreso decide después quién preside el Gobierno mediante una votación de investidura. La mayoría absoluta en la Cámara baja se sitúa en 176 de los 350 escaños. El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se mantiene por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el seguimiento diario de 40dB. para El País y Cadena SER. La encuesta del 16 de noviembre estima un 31,5 % de los votos para el PP, un 30,3 % para el PSOE y un 18 % para Vox, que lidera Santiago Abascal. Aunque la distancia entre populares y socialistas se redujo a 1,2 puntos, la proyección central sitúa al PP y Vox en 192 escaños combinados, por encima del umbral de mayoría absoluta. En ese escenario, Sánchez ha recurrido al resultado brasileño para animar a sus bases. Lula quedó por detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, pero ganó el balotaje del 25 de octubre con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de su rival. En España, donde la continuidad de Sánchez depende de la composición del Congreso, la remontada que invoca en campaña tendría que traducirse en escaños y apoyos para una investidura.

De la cumbre de Barcelona al respaldo en Madrid

El respaldo de Lula a Sánchez viene precedido de una agenda común. El 17 de abril de 2026, ambos presidieron en Barcelona la primera cumbre bilateral entre España y Brasil. En su declaración conjunta se comprometieron a defender el Estado de derecho frente al autoritarismo y la desinformación, y pidieron reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ampliar la representación de regiones como América Latina, el Caribe y África. Un día después, los dos coincidieron en el encuentro Global Progressive Mobilisation, también en Barcelona, donde Lula elogió las políticas del Gobierno español. En Madrid, esa afinidad tomó una forma electoral concreta. Tras la reunión oficial en La Moncloa, ambos se trasladaron al Espacio Rastro para grabar el video que sustituyó al mitin, según El País.

¿Por qué Lula da Silva viajó a España antes de las elecciones del 29 de noviembre?