El incómodo saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la ONU

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez intercambiaron este martes 22 de septiembre un saludo informal con un apretón de manos y dos besos en el pleno de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Esto se da luego de que la dirigente sudamericana se desplazara por el recinto para entablar un contacto directo con la delegación española.

El acercamiento se produjo mientras intervenía el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva cuando Rodríguez recorrió el salón hasta la posición de España y aguardó a que Sánchez concluyera una conversación telefónica para saludarlo.

El contacto incluyó un breve diálogo presenciado por la vicepresidenta Sara Aagesen y el canciller José Manuel Albares antes de que la representación venezolana retornara a su puesto.

Durante el breve diálogo la representante venezolana solicitó entablar un diálogo sobre la situación de su país según reportaron medios españoles citando a fuentes de la Presidencia del Gobierno de España, conocida como La Moncloa, señalaron que Sánchez recordó el compromiso institucional con la región mientras descartaban la posibilidad de celebrar un encuentro bilateral formal.

La interacción se desarrolla en medio de la complejidad diplomática motivado por los antecedentes del viaje de Rodríguez a España en 2020 pese a las restricciones de la Unión Europea. Asimismo persisten diferencias sobre el reconocimiento de los procesos electorales en Caracas y recientes investigaciones en Madrid sobre vínculos financieros que influyen en el clima de las relaciones bilaterales.