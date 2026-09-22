Von der Leyen destaca avances de Panamá para salir de la lista fiscal de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la tarde de este martes 22 de septiembre los avances de Panamá para pasar al Anexo 2 de la lista de jurisdicciones fiscales de la Unión Europea (UE) durante una reunión con el presidente José Raúl Mulino, celebrada en la ciudad de Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Cada vez que nos vemos hay progreso”, manifestó Von der Leyen durante el encuentro con Mulino, en el que reconoció los pasos dados por Panamá, entre ellos la aprobación de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación.

La citada norma se incorporó al Código Fiscal reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 32 de septiembre de 2026 reglamentó las citadas disposiciones.

Durante la reunión, Von der Leyen también se interesó por los avances de proyectos de energía y transporte sostenible desarrollados bajo la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

Entre estos proyectos se encuentra la modernización de la red eléctrica de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones.

Por su parte, Mulino aprovechó el encuentro para que el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentara los avances de los proyectos vinculados con la ruta interoceánica.

La exposición incluyó el reservorio de Río Indio, dos puertos, un corredor logístico y un gasoducto, como parte de los proyectos que Panamá contempla para ampliar su plataforma logística y las capacidades vinculadas al Canal.

Mulino y Von der Leyen también abordaron el impacto del fenómeno de El Niño y sus efectos a nivel mundial.