Esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, irá a juicio por tráfico de influencias

La investigación judicial que durante más de dos años ha rodeado a Begoña Gómez entra en una nueva etapa. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El caso será resuelto por un jurado popular.

La resolución de Peinado también envía a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, aunque únicamente por un presunto delito de malversación relacionado con su participación en determinadas actividades profesionales de Gómez.

Según La Vanguardia, el procedimiento comenzó en abril de 2024, después de una denuncia presentada por Manos Limpias a partir de informaciones publicadas en medios de comunicación.

Durante la investigación, el juez examinó, entre otros asuntos, la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con empresarios y determinadas gestiones vinculadas a la cátedra que codirigía.

Inicialmente, Peinado había planteado que Gómez podía ser juzgada por cuatro delitos, incluidos apropiación indebida y corrupción en los negocios. Sin embargo, en julio de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid determinó que el procedimiento podía continuar únicamente por tráfico de influencias y malversación, menciona El País.

El tribunal también dejó fuera del juicio a Juan Carlos Barrabés en esta causa.

La apertura del juicio no significa que Gómez haya sido declarada culpable: será durante el proceso judicial cuando se examinen las pruebas y las partes presenten sus argumentos ante el jurado. Además, la Fiscalía ha anunciado que solicitará la absolución de Gómez al considerar que no aprecia delito.

¿Qué ocurrirá ahora?

El expediente pasará a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá designar la sección y el magistrado encargado del juicio.

Antes de que comience la vista, las defensas podrán plantear cuestiones previas, incluidas posibles solicitudes de nulidad.

Por ahora no hay una fecha definitiva para el juicio.

Fuentes jurídicas citadas por El País estiman que el proceso podría tardar entre cinco y diez meses en llegar a juicio una vez que el expediente esté en la audiencia, aunque el calendario dependerá de las cuestiones previas y de las pruebas que finalmente sean admitidas.