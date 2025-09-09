Histórico: el Supremo abre juicio oral al fiscal general de España por revelación de secretos

Un juez del Tribunal Supremo español ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, en una decisión sin precedentes en España.

El caso se refiere a la filtración de información sobre el proceso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP).

El juez Ángel Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible por las partes, en el que acuerda enviar a juicio al fiscal general, en un procedimiento en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de prisión.

En cambio, ha rechazado suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía APIF.

Ademas, el magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

Es la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio en España.

El caso de García Ortiz ha desatado una tormenta política entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que apoya al fiscal, y el líder de la oposición, el Partido Popular, que ha pedido su renuncia.