San Felipe registra 119 condenas en procesos electorales

La Fiscalía General Electoral reporta 119 personas condenadas dentro de los procesos relacionados con el corregimiento de San Felipe, mientras 10 casos permanecen activos, de acuerdo con los datos presentados durante la sustentación presupuestaria de la institución.

El balance también registra 445 casos retirados, 148 procesos en los que se aplicó el criterio de oportunidad y 163 casos archivados. Además, se contabilizan cinco personas absueltas.

Los datos forman parte del seguimiento de los procesos electorales vinculados con San Felipe y toman en cuenta el periodo relacionado con el cambio de residencia electoral.

Uno de los elementos señalados durante la presentación fue la prescripción de casos en enero de 2026, debido a que el cambio de residencia electoral ocurrió el 3 de enero de 2023. La fecha marca un punto relevante para el cómputo de los términos de prescripción de determinados procesos.