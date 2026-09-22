San Felipe registra 119 condenas en procesos electorales

La Fiscalía General Electoral reporta 119 personas condenadas dentro de los procesos relacionados con el corregimiento de San Felipe, mientras 10 casos permanecen activos, de acuerdo con los datos presentados durante la sustentación presupuestaria de la institución.
El balance también registra 445 casos retirados, 148 procesos en los que se aplicó el criterio de oportunidad y 163 casos archivados. Además, se contabilizan cinco personas absueltas.
Los datos forman parte del seguimiento de los procesos electorales vinculados con San Felipe y toman en cuenta el periodo relacionado con el cambio de residencia electoral.
Uno de los elementos señalados durante la presentación fue la prescripción de casos en enero de 2026, debido a que el cambio de residencia electoral ocurrió el 3 de enero de 2023. La fecha marca un punto relevante para el cómputo de los términos de prescripción de determinados procesos.
De acuerdo con la información presentada, las 119 condenas se produjeron mediante acuerdos de pena, mecanismo que permite concluir los procesos mediante un acuerdo entre las partes dentro de los parámetros establecidos por la legislación.
La Fiscalía también reportó movimientos importantes en las carpetas de investigación durante agosto y septiembre de 2025, cuando se retiraron numerosos expedientes.
El balance actual refleja diferentes resultados procesales: desde el retiro de casos y el archivo de investigaciones hasta condenas, absoluciones y expedientes que todavía permanecen activos.
De los procesos incluidos en el reporte, 10 permanecen activos, por lo que todavía siguen bajo trámite de la Fiscalía Electoral o ante las instancias correspondientes.
La información permite observar el estado de los expedientes relacionados con San Felipe y diferenciar entre investigaciones que concluyeron, procesos que terminaron con condenas y aquellos que todavía no cuentan con una resolución definitiva.
Para evitar confusiones, la Fiscalía deberá precisar en la versión oficial del informe qué tipo de casos corresponden a los 445 expedientes retirados, cuáles prescribieron y cómo se relacionan estas categorías con los 148 criterios de oportunidad y los 163 archivos.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...