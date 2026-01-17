Mulino sobre el acuerdo Unión Europea–Mercosur: ‘Es el inicio de algo grande para todos’

<b>Una apuesta por el multilateralismo y el orden internacional</b><b>La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen se mostró entusiasmada por la suscripción del acuerdo y lo puso como el símbolo de una nueva consolidación de la alianza comercial y política entre Europa y América Latina, </b>mientras que recordó los 25 años que tardó el acuerdo en tomar forma y reconoció el establecimiento de la zona de libre comercio 'más amplia del mundo'. <b>La jefa del gobierno de la Unión Europea, al igual que el presidente del Consejo Europeo António Costa, reafirmaron su compromiso con un orden internacional basado en reglas y en las relaciones entre países basadas en el entendimiento y la cooperación, para lograr oportunidades que generen empleo y prosperidad compartida.</b>