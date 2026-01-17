Mulino sobre el acuerdo Unión Europea–Mercosur: ‘Es el inicio de algo grande para todos’

Tras más de 25 años de desencuentros y la falta de consensos entre los países de ambos bloques la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) firmaron finalmente este sábado 17 de enero el acuerdo comercial entre ambos bloques en una ceremonia realizada en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, en Asunción. Un acto al que asistieron diversos mandatarios como el presidente de la República José Raúl Mulino y otros jefes de Estado latinoamericanos como Rodrigo Paz (Bolivia), Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), y Santiago Peña (Paraguay), quien fungió como anfitrión de la ceremonia por ocupar este año la presidencia pro tempore del Mercosur. En la mesa principal del evento también estuvieron la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen y el presidente del Consejo Europeo António Costa. La firma, en cambio, fue llevada a cabo por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte del Mercosur y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefčovič. El texto también fue suscrito por los cancilleres de los países miembros del Mercosur: Pablo Quintero (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y Rubén Ramírez (Paraguay).

La presencia de Panamá En dicho acto, Mulino – quien acudió al evento acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha y el embajador de Panamá en Paraguay Humberto Jirón – elogió la llegada del acuerdo entre la UE y el Mercosur como una evidencia de que “las regulaciones extremas se hacen de un día para el otro” mientras que los acuerdos “llevan años y años”, en un discurso en el que deploró “el miedo” del proteccionismo a la competitividad y al libre comercio. En tal sentido, el mandatario reconoció el trabajo de los líderes europeos en la búsqueda amplia de consensos para que el acuerdo comercial – que alcanza a más de 700 millones de consumidores entre Europa y América Latina – llegara a buen puerto.

En tanto, el presidente de la República también dijo estar convencido de que “este no es el fin de nada y el inicio de algo grande en beneficio de todos”, y aprovechó su discurso para remontar a los asistentes cuando degustaba un filete paraguayo, lo cual le valió para hacer una reflexión alusiva a aquellos que se oponen a esta nueva alianza entre la UE y el Mercosur. “Anoche mientras comía una buena carne paraguaya, le decía a mis amigos: ‘Miren, si traemos a esos líderes que se oponen al ingreso cárnico en este acuerdo a comer aquí o en Montevideo, o en la región pampeana argentina, o en el Mato Grosso a una buena parrilla, serán ellos mismos los que quieran importar esta delicia para disfrutarla de tiempo en tiempo, acompañado de esos grandes vinos europeos que producen y que a todos nos gustan”, aseguró Mulino entre aplausos.

El mandatario así mismo extendió una mano a la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, a la que definió como una importante aliada para el país y la región. “Se lo digo como presidente de un país que ha salido de las listas injustas a las que durante años y años fuimos incluidos a pesar de los avances y trabajos realizados. Usted fue instrumental y lo agradecemos mucho”, dijo.

Seguidamente, aprovechó en este punto para definir en simples líneas la postura de la política exterior de Panamá, un país que actualmente tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. “Nosotros abogamos por un diálogo abierto y franco, y hemos sido defensores de la libertad, la democracia y la paz”, añadió Mulino, al tiempo que resaltó el compromiso de Panamá con el multilateralismo, el comercio mundial abierto y la libertad económica. Es en este momento cuando el presidente recordó la importancia de una salida democrática a la crisis venezolana abogando por la voluntad expresada en las urnas, un tema que fue antes mencionado por su homólogo argentino Javier Milei. “No se nos puede olvidar Venezuela, es un gran país que aportaría mucho a la región. (...) Creemos en el voto popular porque ese fue el que nos puso en la presidencia de nuestros países”, recalcó el jefe de Estado panameño.

Trasladándose al ámbito logístico, Mulino puso sobre la mesa las ventajas logísticas del país como un ‘hub’ tanto aéreo como logístico, resaltando entre otras cosas la capacidad del Canal de Panamá de mover, de acuerdo a las cifras correspondientes al año pasado, 9.9 millones de contenedores por la ruta del canal interoceánico. Otro dato que citó el mandatario fue la intensidad de la frecuencia aérea entre Panamá y los países miembros y asociados al Mercosur, con 576 frecuencias semanales de vuelos a 42 ciudades, conectando así al Caribe con Centroamérica, Norteamérica y Europa. “No somos un competidor, sino un complemento de todos ustedes”, dijo Mulino con su mirada fija a los dirigentes de la UE y el Mercosur sentados en la mesa principal. Mulino recordó finalmente ante los presentes el respaldo legal de la membresía de Panamá como estado asociado por la aprobación unánime de la Asamblea Nacional el pasado 9 de octubre de 2025, y que formaliza la incorporación al Mercosur. También adelantó que su administración avanza en una propuesta inicial para la negociación de un acuerdo comercial con Brasil, el cual se prevé que sus términos de referencia puedan ser suscritos en el foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual se celebrará este próximo 28 de enero en la ciudad de Panamá.

“Estamos orgullosos de ser asociados al Mercosur. (...) Seguiremos apoyando y trabajando por acuerdos que amplíen la libertad y reduzcan las excesivas regulaciones”, abogó el presidente.

Una apuesta por el multilateralismo y el orden internacional La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen se mostró entusiasmada por la suscripción del acuerdo y lo puso como el símbolo de una nueva consolidación de la alianza comercial y política entre Europa y América Latina, mientras que recordó los 25 años que tardó el acuerdo en tomar forma y reconoció el establecimiento de la zona de libre comercio “más amplia del mundo”. La jefa del gobierno de la Unión Europea, al igual que el presidente del Consejo Europeo António Costa, reafirmaron su compromiso con un orden internacional basado en reglas y en las relaciones entre países basadas en el entendimiento y la cooperación, para lograr oportunidades que generen empleo y prosperidad compartida.