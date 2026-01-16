Mulino asistirá en Asunción a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Panamá participará como testigo de honor en la firma del “Acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”, prevista para este sábado 17 de enero en la ciudad de Asunción, Paraguay. El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes 16 de enero a la capital paraguaya para asistir al acto oficial.

La ceremonia se realizará a las 11:30 a.m. hora local (9:30 a.m. hora de Panamá) en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Mulino fue invitado formalmente por el presidente paraguayo, Santiago Peña, país que ejerce actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur.

La delegación panameña está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

El acuerdo de asociación será suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte del Mercosur y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

También participarán como testigos de honor los presidentes de los países miembros del Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Panamá, que ingresó al Mercosur en 2025, se incorpora así a un acuerdo comercial que establece la mayor zona de libre comercio del mundo, al integrar a más de 700 millones de consumidores en América del Sur y Europa.

El pacto amplía el acceso a mercados y fortalece la inserción del país en el comercio internacional.