Murillo responde a la prensa tras doblete de Fajardo: ‘Siempre los calla’

Con el boleto en mano, la selección de Panamá despidió su último partido oficial del 2026 con una victoria ante Curazao 2-0 en el estadio Rommel Fernández por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

A pesar de que el equipo tuvo un gran rendimiento a nivel general, línea por línea, los focos se fueron con el delantero José Fajardo, quien se despachó un doblete de goles que sirvieron para que el equipo se clasificara directamente a la Copa Oro 2027 y también al Final Four de la Liga de Naciones.

El ingreso de Fajardo, por Kadir Barría quien salió lesionado del encuentro, le dio un nuevo dinamismo al equipo con los movimientos de ruptura a los espacios y sobre todo con las anotaciones que el equipo necesitaba para anotar.

Sin embargo, estos dos tantos tan solo fue la apertura de los críticos que aún siguen manifestando su descontento con la labor del ariete en la selección. Antes de este partido, Fajardo había cumplido un año calendario sin anotar con la selección de Panamá. Su último tanto había sido el pasado 13 de noviembre ante Guatemala por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Pero como en el fútbol todo puede pasar, Fajardo logró romper esta mala racha que tenía en la selección. Con este doblete, el delantero de la Universidad Católica llegó a los 19 tantos con el combinado panameño.

En zona mixta, su compañero de equipo, Amir Murillo salió en su defensa y destacó que el delantero siempre está presente para “callar boca” a todos aquellos que lo critican por su falta de gol.

“(José) Fajardo le calla la boca a todos los periodistas que hablan mal de él, pero eso a nosotros no nos sorprender honestamente. El siempre nos da cosas en los partidos importantes, no es nada nuevo para nosotros. Todos lo que jugaron, los que entraron lo hicieron bien, tuvimos una mejor actitud y más ganas que ellos y por eso lo ganamos”, resaltó Murillo.

Por otra parte, el defensor del Besiktas, quien salió como capitán para este duelo ante la ausencia de Édgar Bárcenas, destacó que aún falta mucho para el inicio del Final Four que se jugará en marzo del 2027, pero que espera que el equipo se encuentre en buenas condiciones para intentar traer el título a Panamá.

“Todavía queda mucho para ello, pero esperemos que todos estemos bien para ese partido. Es un orgullo para mí, ser capitán de la selección es algo que soñaba desde pequeño, poder ser parte de esto y con la nueva camada que viene, ser parte de esto es para sentirse orgulloso”, expresó.