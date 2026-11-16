Clima en Panamá este 16 de noviembre: prevén temperaturas de hasta 35 °C y radiación extrema

El territorio panameño registrará este lunes 16 de noviembre una tarde calurosa con temperaturas máximas de hasta 35 °C y sensación térmica elevada, acompañada de índices de radiación ultravioleta extremos y advertencias por mar picado en sectores de ambas vertientes. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada estará marcada por chubascos y lluvias aisladas en el Caribe. La madrugada presentó chubascos aislados en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, junto con lluvias aisladas en el resto de la región.

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Para el transcurso del día predominarán precipitaciones aisladas e intermitentes, intensificándose durante la noche en Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón.

Comportamiento en la vertiente del Pacífico

En el Pacífico se registraron aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en el sector marítimo durante la madrugada, alejados de tierra firme y disminuyendo en la mañana bajo cielo despejado a parcialmente nublado. Para la tarde se esperan aguaceros con actividad eléctrica en Darién y el occidente de Chiriquí, además de lluvias aisladas en la Región Metropolitana, el oriente de Panamá Oeste, la zona montañosa de Azuero, el occidente de Veraguas y el resto de Chiriquí, finalizando la noche con lluvias aisladas en las costas del sur de Veraguas y Chiriquí.

Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 22 °C y 26 °C en zonas montañosas y entre 30 °C y 35 °C en el resto del territorio nacional, generando una sensación térmica elevada. Por otro lado, los vientos en el Caribe soplarán del oeste al noreste entre 5 y 20 km/h, alcanzando hasta 35 km/h en el sector marítimo oriental. En el Pacífico predominarán flujos del noroeste al noreste de 5 a 25 km/h y hasta 40 km/h en el Golfo de Panamá, con posibles ráfagas de hasta 45 km/h en sectores del Caribe, Panamá Oeste, Coclé y el Golfo de Panamá. Asimismo, se prevén índices de radiación ultravioleta entre 9 y 11, catalogados en niveles de riesgo muy alto y extremo.

Condiciones marítimas y recomendaciones