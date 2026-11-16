Clima en Panamá este 16 de noviembre: prevén temperaturas de hasta 35 °C y radiación extrema

El territorio panameño registrará este lunes 16 de noviembre una tarde calurosa con temperaturas máximas de hasta 35 °C y sensación térmica elevada, acompañada de índices de radiación ultravioleta extremos y advertencias por mar picado en sectores de ambas vertientes.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la jornada estará marcada por chubascos y lluvias aisladas en el Caribe.
La madrugada presentó chubascos aislados en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, junto con lluvias aisladas en el resto de la región.
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Para el transcurso del día predominarán precipitaciones aisladas e intermitentes, intensificándose durante la noche en Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón.
En el Pacífico se registraron aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en el sector marítimo durante la madrugada, alejados de tierra firme y disminuyendo en la mañana bajo cielo despejado a parcialmente nublado.
Para la tarde se esperan aguaceros con actividad eléctrica en Darién y el occidente de Chiriquí, además de lluvias aisladas en la Región Metropolitana, el oriente de Panamá Oeste, la zona montañosa de Azuero, el occidente de Veraguas y el resto de Chiriquí, finalizando la noche con lluvias aisladas en las costas del sur de Veraguas y Chiriquí.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 22 °C y 26 °C en zonas montañosas y entre 30 °C y 35 °C en el resto del territorio nacional, generando una sensación térmica elevada.
Por otro lado, los vientos en el Caribe soplarán del oeste al noreste entre 5 y 20 km/h, alcanzando hasta 35 km/h en el sector marítimo oriental. En el Pacífico predominarán flujos del noroeste al noreste de 5 a 25 km/h y hasta 40 km/h en el Golfo de Panamá, con posibles ráfagas de hasta 45 km/h en sectores del Caribe, Panamá Oeste, Coclé y el Golfo de Panamá.
Asimismo, se prevén índices de radiación ultravioleta entre 9 y 11, catalogados en niveles de riesgo muy alto y extremo.
En el litoral Caribe se esperan olas de 0.4 a 1.5 metros con periodos de 4 a 8 segundos, manteniendo precaución en el sector oriental por mar picado durante la tarde y noche.
Por su parte, el Pacífico registrará olas de 0.4 a 1.4 metros con periodos de 13 a 14 segundos, bajo advertencia por mar picado en el Golfo de Panamá, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas tanto en actividades marítimas como ante la exposición prolongada al sol.