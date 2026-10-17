¿Cómo estará el clima este sábado 17 de octubre en Panamá? Esto pronostica el IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas para este sábado 17 de octubre, con mayor intensidad durante la tarde y noche en distintas regiones del país.

Para la tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores del Caribe occidental, principalmente en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. También se prevén lluvias aisladas en Colón y la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones serán similares, con aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en Tierras Altas de Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero y Coclé. En Panamá Oeste, Panamá y Darién, incluyendo las comarcas Emberá, podrían registrarse lluvias aisladas, aunque puntualmente fuertes.

Durante la noche, las lluvias continuarán en sectores del Caribe occidental, especialmente en la cordillera de Bocas del Toro, el norte de Veraguas y la costa abajo de Colón, con una disminución paulatina. En el Pacífico, se mantienen las condiciones favorables para aguaceros y actividad eléctrica en varias provincias.