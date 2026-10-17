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¿Cómo estará el clima este sábado 17 de octubre en Panamá? Esto pronostica el IMHPA

El IMHPA prevé lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este sábado en Panamá.
El IMHPA prevé lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este sábado en Panamá. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2026 11:54
Panamá tendrá lluvias en varias provincias durante la tarde y noche, con aguaceros de mayor intensidad en sectores del Pacífico.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas para este sábado 17 de octubre, con mayor intensidad durante la tarde y noche en distintas regiones del país.

Para la tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores del Caribe occidental, principalmente en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. También se prevén lluvias aisladas en Colón y la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones serán similares, con aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en Tierras Altas de Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero y Coclé. En Panamá Oeste, Panamá y Darién, incluyendo las comarcas Emberá, podrían registrarse lluvias aisladas, aunque puntualmente fuertes.

Durante la noche, las lluvias continuarán en sectores del Caribe occidental, especialmente en la cordillera de Bocas del Toro, el norte de Veraguas y la costa abajo de Colón, con una disminución paulatina. En el Pacífico, se mantienen las condiciones favorables para aguaceros y actividad eléctrica en varias provincias.

IMHPA pronostica temperaturas de hasta 33 °C y fuertes ráfagas en zonas marítimas

El IMHPA indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, de 28 °C a 31 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en la cordillera Central. Para la tarde y noche, se pronostican vientos de entre 10 y 35 km/h en el Caribe y de 5 a 30 km/h en el Pacífico, con posibles ráfagas de hasta 40 km/h en zonas marítimas.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de entre 0.80 y 1.20 metros en el litoral Caribe y de 0.80 a 1.50 metros en el Pacífico. Además, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán entre altos y muy altos, con valores de 6 a 10.

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