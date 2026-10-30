Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 30 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informa que este viernes 30 de septiembre el territorio nacional se mantiene bajo la influencia de una atmósfera condicionalmente inestable generada por la vaguada monzónica sobre el Pacífico —ubicada al sur de Panamá y extendida hacia el norte caribeño de Colombia—, en interacción con sistemas de bajas presiones en el noroeste de Costa Rica, lo que propiciará condiciones habituales de la temporada lluviosa.

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En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se prevén cielos de parciales a nublados con lluvias aisladas sobre las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé. Siguiendo en la costa caribeña para la tarde y la noche se pronostican episodios nubosos acompañados de lluvias aisladas, así como aguaceros con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento sobre sectores de Bocas del Toro, el norte de Veraguas, Colón y ambas comarcas. Por su parte, en el Pacífico se registrarán en la madrugada y mañana aguaceros aislados en el sur de la península de Azuero, el sur de Veraguas, además del sector costero y zonas montañosas de Darién, intensificándose hacia la tarde y noche con aguaceros aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre Panamá Centro, Norte, Oeste, Este, el Golfo, Darién, Chiriquí y nuevamente el sur de Azuero y Veraguas.

Temperaturas, vientos y radiación solar

Las temperaturas mínimas del país oscilarán entre los 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 29 °C y 33 °C a nivel nacional. En la vertiente del Caribe se esperan vientos de componente nor-noroeste entre 13 y 24 km/h a lo largo de la jornada, en tanto que en el Pacífico predominarán flujos del nor-noroeste de 22 a 29 km/h por la mañana, cambiando a dirección norte con velocidades de 29 a 35 km/h en la tarde y noche. Asimismo, la entidad advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre altos y extremos durante horas de la tarde en ambas vertientes.

Condiciones marítimas