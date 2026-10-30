Pesimismo en el empleo hunde la confianza económica en Panamá

La percepción económica del panameño registró un nuevo retroceso al cierre del tercer trimestre del año. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) se situó en 73 puntos durante el mes de septiembre de 2026, lo que representó una disminución de dos puntos en comparación con los 75 puntos reportados en junio, según el informe presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza estratégica con la firma The Marketing Group.

Este resultado mantuvo al indicador general y a la totalidad de sus componentes por debajo de la barrera neutra de los 100 puntos, lo que ubica la medición firmemente dentro de la zona de desconfianza.

El principal factor que impulsó la caída del índice fue el marcado pesimismo en las expectativas sobre el mercado de trabajo. Este componente sufrió un retroceso de 15 puntos al pasar de 87 a 72 puntos, lo que significó el desplome más pronunciado dentro de la medición. Un 41% de los encuestados manifestó una baja probabilidad de insertarse en la fuerza laboral durante los próximos seis meses. Las perspectivas laborales reportadas reflejaron la siguiente distribución: