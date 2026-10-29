Aprueban presupuesto 2027 con excepción de hasta $1 millón en compras públicas

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por $35,111.7 millones. La discusión estuvo marcada por una polémica modificación al artículo 370, que amplía la lista de instituciones públicas autorizadas a contratar determinados servicios técnicos, repuestos y equipos bajo condiciones excepcionales y sin aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas. La propuesta, presentada por los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), generó cuestionamientos sobre los controles que acompañarán la ampliación de este mecanismo de contratación.

La modificación contempla contrataciones por montos inferiores a un millón de dólares, cuando se presenten situaciones fortuitas o de urgencia, o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria. Entre las entidades incluidas en la propuesta figuran Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La lista también incorpora a determinadas instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto propuesto. Chapman promete fiscalización rigurosa

La ampliación de las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas abrió interrogantes sobre cómo se garantizarán la transparencia y la fiscalización de los fondos estatales, en un escenario en el que más entidades podrán acogerse a este mecanismo. A la salida del pleno, luego de aprobarse en segundo debate el proyecto de ley el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que utilizará las facultades que le concede la ley para vigilar el manejo de los recursos públicos. “Tenga la certeza de que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa. Que eso no quepa la menor duda”, afirmó Chapman.

Presupuesto 2027: las cifras clave $35,111.7 Millones del Presupuesto General del Estado $1 millón Tope máximo: las contrataciones deben ser inferiores a este monto 6 Entidades y grupos institucionales mencionados en la propuesta 3 Diputados proponentes de la modificación 370 Artículo que contempla las excepciones de contratación 2006 Año de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 22) Fuente: Proyecto de Ley 644 y declaraciones del ministro de Economía y Finanzas.