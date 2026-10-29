Facultad de Medicina espera por pago de sus planos

El traslado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) a terrenos contiguos a la Ciudad de la Salud continúa pendiente de avances administrativos, mientras las autoridades universitarias esperan concretar los pagos relacionados con la elaboración de los planos de la nueva sede. Durante una intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, informó que la facultad cuenta con un terreno en la Ciudad de la Salud, al igual que la Facultad de Enfermería. Sin embargo, explicó que los planos están pendientes de pago y que la institución espera que los trámites correspondientes permitan continuar con el proyecto. La iniciativa contempla una inversión aproximada de $100 millones para la construcción de las nuevas instalaciones, cuyo propósito es mejorar las condiciones de formación de los futuros profesionales de la salud. Pago de los planos, pendiente Durante la sesión, el diputado José Pérez Barboni consultó si la reducción del presupuesto universitario para 2026 afectó los pagos vinculados al traslado de la Facultad de Medicina y si la situación financiera de la institución podría comprometer sus futuras inversiones.

En respuesta, el vicerrector administrativo aclaró que el crédito suplementario sustentado ante la comisión no contempla pagos a la empresa encargada de ejecutar el proyecto relacionado con los planos de la nueva sede. El funcionario indicó que el Estado comprometió el pago de aproximadamente el 38 % del valor total del contrato. También señaló que la universidad realizó las gestiones institucionales para cumplir con ese compromiso, aunque el trámite todavía requiere avanzar ante la Contraloría General de la República. Durante su intervención, no precisó el monto pendiente de pago ni estableció una fecha para completar el trámite. Tampoco presentó un cronograma para el inicio de la construcción.

Formación práctica en la Ciudad de la Salud Uno de los objetivos del traslado es facilitar que los estudiantes realicen sus rotaciones y prácticas profesionales en los consultorios y quirófanos de la Caja de Seguro Social (CSS), institución que históricamente mantiene una relación de colaboración con la Universidad de Panamá. La propuesta busca acercar la formación académica a los escenarios de atención médica y fortalecer la preparación práctica de los estudiantes. Además, las nuevas instalaciones contemplan equipamiento con tecnología de última generación, con el propósito de ofrecer condiciones de enseñanza acordes con los estándares de países desarrollados.

El rector también manifestó su interés en que se concrete el proyecto de la Facultad de Enfermería, que cuenta con terrenos en el mismo sector. Ambos proyectos, según explicó, permitirían ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de estas carreras. Un proyecto con antecedentes desde 2023 La iniciativa para construir una nueva sede de la Facultad de Medicina cuenta con antecedentes contractuales desde 2023. En ese año, el entonces rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, firmó un contrato por $2,993,735.18. El acuerdo contempló los estudios, el diseño y desarrollo del anteproyecto, la elaboración de los planos de construcción, el desglose de los precios de la obra y las especificaciones técnicas para la nueva facultad, prevista en terrenos contiguos a la Ciudad de la Salud.

La nueva sede de Medicina en cifras $100 millones Inversión aproximada prevista para el proyecto 38 % Del valor del contrato de los planos comprometido por el Estado 1953 Año en que comenzó la Facultad de Medicina 30 Estudiantes en la primera promoción de Medicina

El traslado responde a la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la formación de los profesionales de la salud. No obstante, la información presentada ante la Comisión de Presupuesto no precisa el estado actual de aquel contrato ni permite establecer si corresponde al mismo compromiso financiero mencionado por las autoridades universitarias durante la sesión.

Una facultad con más de siete décadas de historia

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá inició sus actividades en 1953, con una matrícula de 30 estudiantes que cursaban la carrera de Medicina. Posteriormente, incorporó otras opciones académicas, entre ellas Tecnología Médica, Nutrición y Dietética, y formación técnica en Radiología y Urgencias Médicas.