CSJ, sin fecha para audiencia a Varela y hermanos Martinelli Linares

Han pasado dos años desde que el expresidente de la República Juan Carlos Varela y los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares se juramentaran como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los tres se encuentran vinculados con la causa penal del Caso Odebrecht, pero al formar parte de este organismo le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevar adelante sus casos.

El juicio por el Caso Odebrecht, en el que se encuentran imputados el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal junto con varios exministros y empresarios, terminó en febrero de este año, y se espera que la Corte anuncie su fallo. Sin embargo, en el caso de Varela y los hermanos Martinelli Linares aún no hay fecha para audiencia y se desconoce cuándo avanzará el proceso.

“Yo no puedo hablar de los casos en específico, solamente decirles que la fecha la fija la secretaría y tiene mucho que ver con cómo se vayan moviendo los expedientes de acuerdo a los trámites”, respondió la magistrada presidenta de la CSJ, María Cristina Chen Stanziola, cuándo se le preguntó sobre el tema este jueves 29 de octubre durante un evento celebrado en el Palacio de Justicia Gil Ponte. Chen Stanziola añadió que los magistrados “no intervienen” en la programación de audiencias.

En noviembre de 2022, el expresidente Varela fue llamado a juicio por el caso Odebrecht. Presentó múltiples recursos como amparos de garantías y un recurso de nulidad, pero fueron rechazados por la CSJ.

El Caso Odebrecht se encuentra en manos del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, con la jueza Baloisa Marquínez. Al ser miembros del Parlacen, este juzgado ya no tiene la competencia para juzgar a Varela y a los hermanos Martinelli Linares, por lo que se espera que la CSJ se pronuncie.

Varela ha sido vinculado por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagaron cientos de millones de dólares en sobornos, muchos de ellos durante la administración del expresidente entre 2014 y 2019.

Los hermanos Martinelli Linares fueron sentenciados en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y actuar como intermediarios en la trama de sobornos. En Panamá, enfrentan cargos por blanqueo de capitales relacionados al mismo caso.