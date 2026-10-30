Deuda pública crece más de $850 millones en septiembre y roza los $63,000 millones

La deuda pública total de Panamá roza los $63,000 millones. Al cierre de septiembre de 2026, el saldo alcanzó los $62,777.7 millones, lo que representa un aumento de $859.2 millones (1.4%) en comparación con agosto, cuando se situó en $61,918.4 millones. Así lo revela el Informe Mensual de Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF), publicado por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El documento detalla el comportamiento del periodo por cartera. Durante este mes, el Gobierno recibió desembolsos por un total de $1,419.6 millones, distribuidos en $1,000.0 millones provenientes de la banca comercial externa, $407.0 millones en letras del tesoro y $12.6 millones de organismos multilaterales. En el mismo lapso, los recursos se destinaron a los siguientes compromisos y variaciones: $308.5 millones para la amortización de letras del tesoro, $175.2 millones por variación cambiaria, $76.4 millones para la amortización de compromisos con multilaterales y $0.3 millones para la amortización de deudas bilaterales, elevando la deuda en $859.2 millones en un solo mes. En cuanto al comportamiento en los mercados de capitales, los títulos de deuda internacional más líquidos de la República de Panamá registraron una disminución en sus precios durante septiembre. Este comportamiento estuvo asociado a un incremento promedio de 58 puntos básicos (pbs) en los rendimientos, en comparación con el mes anterior. En el ámbito doméstico, los instrumentos locales también experimentaron una baja en sus precios, acompañada de un aumento promedio de 47 puntos básicos en sus rendimientos.

El análisis

Ante este escenario, el economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras, analizó el comportamiento de las finanzas públicas. “La deuda pública de Panamá seguirá aumentando mientras el Estado mantenga déficits fiscales. El objetivo debe ser que crezca a un ritmo menor que el PIB para estabilizar y, posteriormente, reducir la relación deuda/PIB”, declaró Aramburú-Porras a La Estrella de Panamá. El especialista recordó que la deuda pública bruta total ya superaba el 65% del PIB al cierre de 2025, aunque la cifra varía según la metodología utilizada. Las metas fiscales establecen reducir el déficit del SPNF del 3.5% del PIB en 2026 al 3% en 2027, 2.5% en 2028 y 2% en 2029. “Si se cumplen estas metas, se mantiene un crecimiento económico adecuado y se controla el costo del financiamiento, podremos avanzar hacia la estabilización y luego disminución de la deuda como porcentaje del PIB y aliviar gradualmente la presión de los intereses sobre los ingresos corrientes del Estado”, expresó. A su juicio, este último indicador es fundamental: “debemos vigilar cuánto de cada dólar que recauda el sector público se destina exclusivamente al pago de intereses, en lugar de financiar inversión y servicios públicos”. El exministro del MEF recalcó que “la consolidación fiscal no es solo reducir el déficit; es recuperar progresivamente la capacidad financiera del Estado para invertir en obra pública que cubra las necesidades urgentes de la población y el crecimiento económico del país”. El Producto Interno Bruto (PIB) real creció 4.4% en 2025.

Perspectivas

A finales de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó las proyecciones sobre el comportamiento de la deuda pública para el cierre de 2026 y el año 2027, afirmando que el plan estratégico del Gobierno prevé una disminución progresiva en el ritmo de crecimiento de las obligaciones. “La deuda va a crecer porque todos los años habrá déficit fiscal, y mientras exista déficit la única forma de cubrirlo es con financiamiento. El objetivo es que cada año la deuda aumente menos, hasta llegar a un punto donde deje de crecer”, expresó Chapman. Sin embargo, el saldo registrado hasta septiembre ya supera las proyecciones emitidas por el propio MEF en su Plan Estratégico 2025-2029 para el cierre de 2026 —fijadas en $62,000 millones, equivalentes al 61% del producto interno bruto (PIB)—, mientras que para 2027 se espera que alcance aproximadamente $64,000 millones. Por otro lado, Chapman subrayó que desde junio de 2024 el costo de financiamiento de la deuda se ha reducido en más de 60%, lo que ha generado ahorros superiores al presupuesto anual de instituciones como la Asamblea Nacional o el Órgano Judicial. “Pocos países han logrado un ahorro de esta magnitud”, apuntó el titular del MEF. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la declaración de su personal técnico al término de la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 —realizada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre—, consideró positivo que las autoridades sigan respetando la trayectoria fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF). El organismo advirtió que una consolidación sostenida, respaldada por reformas tributarias, una mejor priorización y mayor eficiencia del gasto, y el fortalecimiento de las instituciones fiscales, es esencial para reducir la deuda pública, preservar la calificación de grado de inversión y recomponer los colchones fiscales. En el plano internacional, este panorama se cruza con las perspectivas de los organismos multilaterales. En su última revisión, el FMI previó un crecimiento económico para Panamá de alrededor de 5% al cierre 2026, mientras el Banco Mundial calcula una expansión de 4.2%, aunque alertaron sobre riesgos fiscales, financieros y climáticos.