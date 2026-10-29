Panamá gana un aliado clave en Europa: Alemania refuerza su respaldo al país

En un ambiente cordial y distendido, que marcó una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Panamá y Alemania, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, resaltó ayer el ‘cambio de actitud de Alemania hacia Panamá’, que se traduce en la voluntad de ‘entender nuestra realidad, así como las grandes transformaciones que este país ha hecho’.
Esta afirmación la realizó el jefe de la diplomacia panameña ante su homólogo alemán, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, en el contexto de una comparecencia de prensa conjunta en la que se hizo un balance del estado de los vínculos entre ambos países, que cumplen 75 años de relaciones diplomáticas.
Martínez-Acha aprovechó la ocasión para agradecer la labor de Alemania, que, junto con otros países europeos como Francia, abogó ante la UE por la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras. El canciller recordó que el actual jefe del Gobierno alemán, el demócrata cristiano Friedrich Merz, cuando era jefe de la oposición en su país, realizó una ‘gran tarea dentro del Parlamento Europeo para que la UE entendiese la realidad de Panamá’.
En este sentido, también elogió el trabajo de los diplomáticos panameños destinados en países de la UE, como el embajador de Panamá en España, Héctor Infante; el representante diplomático panameño ante la UE, Ángel Riera; y la cónsul de Panamá en Grecia, Sofía Lymberopoulos, por su papel en la consecución de esta victoria diplomática para el país. Actualmente, Panamá se encuentra en el Anexo II de la lista de la UE, lo que indica que el bloque comunitario considera al país una jurisdicción cooperadora, aunque mantiene compromisos o ajustes pendientes relacionados con la transparencia y las buenas prácticas fiscales. Esto significa que el proceso de trabajo es continuo.
Por su parte, Wadephul expresó su satisfacción por la aprobación de reformas tributarias en Panamá y señaló que empresas alemanas estarían interesadas en participar en proyectos de logística e infraestructura, no solo relacionados con el Canal de Panamá, sino también en el ámbito del transporte, mediante una posible colaboración en la construcción del ferrocarril Panamá-David. También se contempla un fortalecimiento de los vínculos en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Otro punto sobre el que ambos ministros de Exteriores expresaron una opinión compartida fue la defensa de la libertad de navegación marítima. En este sentido, Martínez-Acha apuntó que Panamá, al igual que el resto de la comunidad internacional, defiende la libertad de navegación marítima ante un contexto internacional cada vez más enrarecido por los bloqueos en vías marítimas como el estrecho de Ormuz o el de Bab el-Mandeb.
Martínez-Acha agregó que, cada vez que una ruta marítima se ve afectada, la cadena de suministro también sufre consecuencias, con un impacto notable en el precio de los combustibles, así como en el aumento de la inflación.
“Es una preocupación de todos los países luchar por la libre navegación y la seguridad de esa navegación en todos los puntos del mundo: en el Pacífico, en el Atlántico, en el canal de Panamá, en los estrechos de Malaca y de Suez, etc. Estos son principios en los que coinciden los países chicos y grandes”, manifestó.
Por su parte, Wadephul expresó que las vías marítimas, ya sean artificiales, como el Canal de Panamá, o naturales, como el estrecho de Ormuz, son claves para el comercio mundial, por lo que no deberían estar congestionadas.
“Hay que garantizar que estas arterias clave del comercio mundial puedan seguir siendo transitadas y que no haya impedimentos. Estamos viendo las consecuencias catastróficas que tiene el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz sobre la economía mundial en África, Europa y Asia... Todos están sufriendo, así que debemos hacer todo lo posible para que estas vías marítimas sigan funcionando”, resaltó. Asimismo, elogió los esfuerzos de Panamá por mantener la normalidad de los tránsitos habituales por el Canal de Panamá.
En otro ámbito, Martínez-Acha resaltó que Wadephul fue uno de los primeros homólogos internacionales en ofrecer la ayuda de su país tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Asimismo, agradeció el envío de 60 toneladas de ayuda humanitaria por parte de Berlín a Panamá.
Con esta visita, que también contempló paradas en la Presidencia de la República y el Canal de Panamá, se reafirma el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Alemania, que cumplen 75 años. La visita de Wadephul a Panamá coincide con la realizada la semana pasada por una delegación de diputados de la República Federal de Alemania, así como con la del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, efectuada en febrero.
El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, reveló este jueves 29 de octubre que el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante una carta en la que eleva la relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos a un nivel ‘importante, exitoso y beneficioso’, basada en el respeto mutuo entre ambas naciones.
La Estrella de Panamá pudo conocer que la administración Trump quiso enviar la carta en el contexto del Mes de la Patria, que se celebrará en noviembre.
“Esa carta es un mensaje poderoso. La amistad entre los dos pueblos y la amistad entre los dos presidentes y, sobre todo, el respeto mutuo entre dos presidentes”, sostuvo Martínez-Acha al ser consultado sobre las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.
Más tarde, Martínez-Acha afirmó ante los periodistas que Panamá se ofrece como espacio para albergar un eventual diálogo entre Cuba y Estados Unidos, con el propósito de aliviar las tensiones entre ambos países.
“Se podría hacer en un ambiente distendido y neutral”, manifestó el canciller.
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