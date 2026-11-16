Incendio en Tailandia: 11 fallecidos deja incendio nocturno en la isla de Phuket

Al menos 11 personas fallecieron y decenas resultaron heridas este lunes 16 de noviembre durante la madrugada a raíz de un incendio registrado en un inmueble comercial y residencial en la localidad turística de Patong, en la isla de Phuket en Tailandia. De acuerdo con el reporte de la Agencia EFE, el fuego se desató alrededor de las 3:15 de la madrugada (hora local) en una edificación de cinco niveles donde funcionaba un local de venta y alquiler de motocicletas en la planta baja, además de un restaurante y habitaciones arrendadas en los pisos superiores, propagándose rápidamente hacia inmuebles colindantes antes de que los bomberos lograran sofocar las llamas tras dos horas de labores.

Los equipos de rescate hallaron a las 11 víctimas mortales en los niveles superiores —una en la tercera planta y 10 en la quinta—, quienes habrían quedado atrapadas al intentar resguardarse del humo tóxico que ascendió desde el primer piso, según los reportes recopilados por las agencias internacionales y el diario local The Nation. La Policía tailandesa precisó a AFP que entre los fallecidos y hospitalizados se encuentran ciudadanos tailandeses y birmanos, descartando de forma preliminar la presencia de turistas extranjeros entre las víctimas. Asimismo, los balances hospitalarios reportaron entre 16 y 36 personas atendidas principalmente por inhalación de humo y cortaduras provocadas por cristales rotos.

Las causas del siniestro

El gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, y autoridades municipales de Patong indicaron que las primeras pesquisas apuntan a un cortocircuito o explosión en un transformador de un poste eléctrico situado frente al establecimiento bajo la lluvia, cuyas chispas alcanzaron las más de cien motocicletas aparcadas en el lugar junto con combustible, lubricantes y neumáticos.

Desde Manila, donde participa en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, instruyó a los organismos de emergencia agilizar la asistencia financiera y de albergue para los damnificados, así como verificar el cumplimiento de las normativas de prevención en los ocho locales comerciales afectados.

¿Son comunes los incendios?