Panamá debatirá su agenda fiscal tras salir de la lista negra de la UE en congreso de tributación

La agenda fiscal de Panamá, sus desafíos de competitividad internacional y las nuevas exigencias de transparencia y cooperación tributaria estarán en el centro del debate del III Congreso de Tributación Internacional, organizado por la International Fiscal Association (IFA), Capítulo Panamá, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre.

El encuentro se desarrollará en un momento clave para el país, tras la aprobación de la Ley 526 de Sustancia Económica y la reciente resolución del Consejo de la Unión Europea que retiró formalmente a Panamá del Anexo I, correspondiente a la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.

No obstante, el traslado al Anexo II, conocido como lista gris o de seguimiento cooperativo, implica que el país debe mantener en marcha compromisos y procesos fundamentales, entre ellos la revisión del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio efectivo de información fiscal a requerimiento y la supervisión del Registro Único de Beneficiarios Finales.

En este escenario, Panamá busca redefinir su estrategia fiscal para fortalecer su posicionamiento internacional, atraer inversiones y responder a los estándares globales sin comprometer su competitividad, destacan los organizadores del Congreso.

Participación internacional

El congreso reunirá a tributaristas nacionales e internacionales, así como a representantes del Banco Mundial, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y otros organismos vinculados al desarrollo de la política tributaria global.

Las palabras de apertura estarán a cargo de Gerardo Herrera-Martínez, presidente de IFA Capítulo Panamá, quien destacó la relevancia del encuentro ante los cambios que experimenta la arquitectura fiscal internacional.

“Este Congreso llega en un momento en que la transparencia, la sustancia económica y la competencia tributaria están redefiniendo la arquitectura fiscal internacional. Panamá tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de participar activamente en ese debate, no solo como receptor de estándares, sino como actor técnico con voz propia en el escenario regional”, señaló.

La conferencia magistral estará a cargo de Jay K. Rosengard, profesor de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard y experto internacional en reforma tributaria y finanzas públicas, con 55 años de trayectoria.

Rosengard, coautor junto a Joseph E. Stiglitz del libro La economía del sector público, presentará la ponencia “Del cumplimiento a la legitimidad: el nuevo contrato fiscal internacional”.