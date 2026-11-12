Panamá modernizará su sistema de catastro con préstamo de $60 millones del BM

Panamá, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), avanza en un ambicioso proceso de modernización de su sistema catastral gracias a un préstamo de $60 millones otorgado por el Banco Mundial (BM), con el objetivo de digitalizar la información territorial del país, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión.
El administrador general de la ANATI, Andrés Fernando Pagés Chanis, explicó que el financiamiento forma parte de una modalidad innovadora denominada “préstamo contra resultados”, mediante la cual los desembolsos se realizan conforme la entidad cumple con los objetivos y entregables establecidos. Según indicó, es la primera vez que este mecanismo se aplica en Panamá.
Pagés destacó que la iniciativa surgió tras varios años de trabajo conjunto con el organismo internacional y busca transformar el modelo catastral del país hacia un sistema multifinalitario e interoperable, capaz de integrar información entre instituciones públicas como el Registro Público, la Dirección General de Ingresos y otras entidades vinculadas a la gestión territorial.
“Con esto vamos a digitalizar y vamos a tener un catastro multifinalitario e interoperable con las instituciones”, afirmó el funcionario.
Las declaraciones del administrador de la ANATI se dieron este miércoles en el contexto de la inauguración de la XII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP).
El encuentro reúne hasta el viernes a autoridades, especialistas y representantes de organismos multilaterales de diversos países de América para analizar los retos y oportunidades que enfrentan los sistemas de catastro y registro de la propiedad en un contexto marcado por la transformación digital, la necesidad de atraer inversiones y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.
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Actualmente, Panamá solo cuenta con un 35% del territorio debidamente catastrado, una situación que, según Pagés, limita la planificación territorial y puede generar retrasos o mayores costos en proyectos de infraestructura e inversión debido a la falta de información precisa sobre la propiedad de los terrenos.
Para revertir esta situación, la entidad desarrolla licitaciones para barridos catastrales, sistemas de integración de datos y levantamientos mediante ortofotos obtenidas por vuelos especializados. Estas herramientas permitirán identificar con mayor precisión los predios rurales, urbanos y estatales existentes en el país.
Uno de los proyectos piloto se desarrolla actualmente en la provincia de Coclé, donde la institución realiza un barrido catastral sobre unas 66.000 hectáreas. El programa beneficiará a más de 35.000 habitantes mediante la regularización y titulación de tierras, además de facilitar la identificación de terrenos estatales para proyectos de educación, deporte y desarrollo comunitario.
El principal componente de la transformación será el Sistema de Integración Catastral (SICAR), una plataforma que concentrará toda la información territorial del país. A ello se suman la digitalización de planos, la unificación de bases de datos y la interoperabilidad entre las distintas regionales y oficinas de la institución.
Aunque el préstamo tiene una vigencia de seis años, Pagés señaló que los primeros resultados estructurales podrían comenzar a observarse en aproximadamente 18 meses después de la implementación del sistema central.
El administrador agregó que la meta final es alcanzar un catastro completamente digitalizado, transparente y accesible. A su juicio, contar con información territorial actualizada fortalecerá la seguridad jurídica, facilitará la toma de decisiones públicas y privadas, y contribuirá a atraer nuevas inversiones al país. “La seguridad jurídica es lo que buscan los inversionistas a nivel mundial”, sostuvo.