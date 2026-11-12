Panamá modernizará su sistema de catastro con préstamo de $60 millones del BM

Panamá, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), avanza en un ambicioso proceso de modernización de su sistema catastral gracias a un préstamo de $60 millones otorgado por el Banco Mundial (BM), con el objetivo de digitalizar la información territorial del país, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión.

El administrador general de la ANATI, Andrés Fernando Pagés Chanis, explicó que el financiamiento forma parte de una modalidad innovadora denominada “préstamo contra resultados”, mediante la cual los desembolsos se realizan conforme la entidad cumple con los objetivos y entregables establecidos. Según indicó, es la primera vez que este mecanismo se aplica en Panamá.

Pagés destacó que la iniciativa surgió tras varios años de trabajo conjunto con el organismo internacional y busca transformar el modelo catastral del país hacia un sistema multifinalitario e interoperable, capaz de integrar información entre instituciones públicas como el Registro Público, la Dirección General de Ingresos y otras entidades vinculadas a la gestión territorial.

“Con esto vamos a digitalizar y vamos a tener un catastro multifinalitario e interoperable con las instituciones”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones del administrador de la ANATI se dieron este miércoles en el contexto de la inauguración de la XII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP).

El encuentro reúne hasta el viernes a autoridades, especialistas y representantes de organismos multilaterales de diversos países de América para analizar los retos y oportunidades que enfrentan los sistemas de catastro y registro de la propiedad en un contexto marcado por la transformación digital, la necesidad de atraer inversiones y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.