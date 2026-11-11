Colegios de San Miguelito salieron casi ilesos del terremoto y la mayoría están operativos

La mayoría de los centros educativos de San Miguelito y Panamá Norte no sufrió daños estructurales de consideración tras el terremoto del pasado 19 de octubre, mientras que los planteles ya se encuentra operativo y los estudiantes reciben clases presenciales.

Así lo informó la directora regional de Educación de San Miguelito y Panamá Norte, Aymeth Espinosa, quien explicó que, luego del movimiento sísmico, las direcciones de Mantenimiento, Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación (Meduca) iniciaron inspecciones en los más de 125 centros educativos que conforman esta región.

Espinosa indicó que, afortunadamente, durante las evaluaciones no se detectaron estructuras colapsadas, aunque algunos planteles presentaron daños como grietas y fisuras, por lo que se iniciaron los trabajos de reparación.

La funcionaria destacó que las intervenciones reciben vigilancia y seguimiento debido a las constantes réplicas registradas después del terremoto, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Detalló que actualmente 37 centros educativos de Panamá Norte y 32 de San Miguelito se encuentran operativos, por lo que sus estudiantes han retomado las clases presenciales con normalidad.

En tanto, en los 10 planteles donde se ejecutan reparaciones de mayor importancia, los alumnos continúan su proceso de aprendizaje mediante guías educativas, para evitar que las afectaciones interrumpan el cumplimiento del año escolar.

La Regional de Educación de San Miguelito y Panamá Norte cuenta con 50 colegios oficiales y 75 particulares, que albergan una matrícula aproximada de 62,675 estudiantes, convirtiéndose en una de las zonas con mayor concentración de población estudiantil del país.