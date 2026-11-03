Meduca confirma que graduandos tendrán sus diplomas este 2026

El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró este martes 3 de noviembre que los estudiantes que cursan el último año escolar recibirán sus diplomas de graduación este 2026, pese a las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre.
“Los graduandos se van a graduar este año. No hay ninguna, ellos van a tener sus diplomas; todos los graduandos”, manifestó el titular de Educación, al señalar que algunos centros educativos ya se encuentran en los preparativos para las ceremonias de graduación.
De acuerdo con el calendario escolar del Ministerio de Educación (Meduca), los actos de graduación están programados del 14 al 18 de diciembre de 2026.
Mientras tanto, el retorno a las clases presenciales continúa de manera progresiva en el país, luego de que las actividades académicas fueran suspendidas a nivel nacional por el movimiento sísmico del 9 de octubre.
Hasta el momento, el Meduca ha autorizado el retorno progresivo a las aulas de 1,245 centros educativos oficiales, luego de las inspecciones realizadas para verificar las condiciones de seguridad de las infraestructuras escolares.
Las evaluaciones continúan en los planteles que todavía no han retomado las actividades presenciales, mientras las autoridades verifican que cuenten con las condiciones necesarias para recibir nuevamente a estudiantes y docentes.
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