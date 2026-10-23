Meduca habilita 327 escuelas para el regreso a clases tras el terremoto

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que 327 centros educativos oficiales retomarán las clases presenciales este lunes 26 de octubre, como parte del proceso de reactivación progresiva de las actividades académicas tras el terremoto que afectó a Panamá el pasado 9 de octubre.
De acuerdo con el comunicado divulgado este viernes 23 de octubre, los planteles están distribuidos en 10 regiones educativas: Bocas del Toro, Panamá este, Panamá norte, Panamá Oeste, Panamá centro, Darién, Chiriquí, San Miguelito, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé.
Con la reanudación de las clases se reincorporarán los docentes, estudiantes y el personal administrativo de los centros educativos que estén operativos.
El Meduca indicó que los padres de familia y acudientes pueden consultar el listado de los planteles habilitados por región en el sitio web oficial de la institución: meduca.gob.pa.
Retorno a clases será progresivo
En el resto de las escuelas del país se mantendrán temporalmente diferentes modalidades educativas. El regreso a las clases presenciales dependerá de las condiciones de cada región y será anunciado oportunamente mediante comunicados oficiales.
El ministerio coordinará con las respectivas direcciones regionales la aplicación de estas modalidades, según la situación de cada centro educativo.
La institución pidió a los padres de familia, acudientes y a la ciudadanía en general mantenerse informados a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las direcciones regionales.
La reanudación de las clases forma parte del proceso gradual para restablecer las actividades académicas en el país, luego de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 9 de octubre.
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