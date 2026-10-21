Meduca: solo las escuelas incluidas en el listado oficial podrán reanudar clases presenciales

El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró la tarde de este miércoles 21 de octubre que únicamente los centros educativos oficiales incluidos en el listado de escuelas operativas podrán reanudar las clases presenciales, por lo que los directores deberán esperar la autorización correspondiente antes de retornar a las aulas.

La institución informó este miércoles 21 de octubre que el listado oficial está disponible en su sitio web, www.meduca.gob.pa, y que se actualizará a medida que avancen las inspecciones y se confirme que los planteles reúnen las condiciones necesarias para recibir a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa y verificar que cada centro escolar esté en condiciones de retomar las actividades académicas presenciales.

El Meduca exhortó a los directores de las escuelas oficiales a cumplir con las disposiciones establecidas y abstenerse de reanudar las clases presenciales sin contar con la autorización correspondiente.

La entidad advirtió que los centros educativos que inicien labores académicas sin aparecer en el listado oficial estarán sujetos a las revisiones y a las medidas administrativas disciplinarias que correspondan.

El ministerio reiteró que la reapertura de los planteles dependerá de los resultados de las inspecciones, por lo que recomendó a la comunidad educativa consultar el listado oficial antes de acudir a las aulas.

La actualización de la lista permitirá identificar cuáles centros educativos cumplen con las condiciones necesarias para retomar las clases presenciales.