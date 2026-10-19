Gobierno excluye a provincias centrales del retorno a clases

El Gobierno Nacional anunció la reanudación progresiva de las clases presenciales en 770 centros educativos a partir del miércoles 21 de octubre; sin embargo, excluyó de esta medida a las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas. Los planteles de estas cuatro regiones permanecerán temporalmente sin operar. Durante el balance brindado este domingo 18 de octubre de 2026, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza Clément, precisó desde Tonosí Cabecera que “los planteles que aún no estén habilitados retomarán las clases presenciales según las condiciones de cada región, mediante comunicados oficiales que serán debidamente publicados en la página oficial de el Meduca”, precisó. Aclaró que la eventual reapertura dependerá de las evaluaciones de infraestructura de cada escuela, información que será informada en comunicados oficiales posteriores.

Retorno gradual en otras regiones: administrativos, docentes y escuelas oficiales

El plan de reapertura gradual diseñado para las 12 regiones educativas autorizadas establece una reincorporación escalada del personal escolar para adecuar las instalaciones. Este proceso comenzará este lunes 19 de octubre con el retorno del personal administrativo a los planteles operativos, con el fin de organizar la logística, revisar los servicios básicos y acondicionar los espacios de atención. Posteriormente, el martes 20 de octubre se reincorporará el cuerpo docente a sus respectivas jornadas laborales. La presencia de los educadores en los planteles busca coordinar los contenidos de aprendizaje prioritarios y verificar las condiciones de seguridad en las aulas antes del ingreso de los estudiantes. Finalmente, a partir del miércoles 21 de octubre, los alumnos reanudarán las clases presenciales de manera progresiva en los 770 colegios oficiales habilitados. Las autoridades reiteraron que los acudientes deben consultar las cuentas oficiales del Ministerio de Educación (Meduca) para verificar si la escuela correspondiente figura en la lista de centros autorizados.

Afectaciones en el muelle de Búcaro y alertas en ríos

En el sector pesquero, la administración confirmó que las operaciones marítimas se desarrollan sin restricciones en el resto del territorio nacional, con excepción del muelle de Búcaro, en el distrito de Tonosí, el cual colapsó parcialmente en su estructura tras el sismo. Asimismo, las autoridades instaron a la población a mantener la precaución ante el riesgo de inundaciones. Los desprendimientos de tierra generaron acumulaciones de sedimento y vegetación en ríos y quebradas del sector de Azuero, creando barreras naturales que podrían ceder con el incremento de las precipitaciones. El Ejecutivo reportó que se mantienen las inspecciones y la entrega de asistencia humanitaria en albergues ubicados en Soná, Macaracas y Tonosí, donde se coordina con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) la evaluación de los inmuebles con daños estructurales.