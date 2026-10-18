Retorno a clases: Meduca confirma operatividad de 760 centros educativos a nivel nacional

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que los estudiantes de 760 centros educativos que se encuentran operativos en 12 regiones del país regresarán a clases presenciales a partir del miércoles 21 de octubre, como parte de la reanudación progresiva de las actividades escolares tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con el comunicado emitido este domingo 18 de octubre, la medida comprende las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé.

El proceso de retorno comenzará con la reincorporación del personal administrativo el lunes 19 de octubre. Un día después, el martes 20, deberán presentarse los docentes de las regiones y los centros educativos habilitados para coordinar las actividades escolares y preparar las condiciones para recibir a los estudiantes.

Las clases no se reanudarán de forma generalizada en todo el país. El Meduca informó que en el resto de los centros educativos se mantendrán temporalmente diferentes modalidades, mientras se determina cuándo podrán retomar las actividades académicas presenciales, de acuerdo con las condiciones de cada región.

La institución precisó que las direcciones regionales coordinarán la aplicación de estas modalidades y comunicarán oficialmente las fechas de retorno de los planteles que todavía no estén habilitados.

Cuatro provincias seguirán sin clases presenciales

Los centros educativos de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos, según el anuncio del Meduca. En estas zonas, las direcciones regionales permanecerán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.

La entidad exhortó a padres de familia, acudientes y a la población en general a mantenerse informados mediante los canales oficiales del ministerio y las indicaciones de las respectivas direcciones regionales.

El retorno se realizará de manera progresiva y estará condicionado al estado operativo de cada centro educativo. El Meduca indicó que publicará los listados de los planteles habilitados por región para orientar a las familias sobre la reanudación de las clases.