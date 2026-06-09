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Planteles educativos en Panamá este mantienen puertas abiertas y refuerzan vigilancia

Refuerzan medidas de seguridad en escuelas de Panamá Este ante inquietud de acudientes
Refuerzan medidas de seguridad en escuelas de Panamá Este ante inquietud de acudientes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/06/2026 15:51
Las autoridades educativas de Panamá este informaron que se han fortalecido las medidas de seguridad en planteles cercanos a centros penitenciarios.

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La Dirección Regional de Educación de Panamá Este informó que, en coordinación con los estamentos de seguridad, ha fortalecido las medidas de vigilancia en los centros educativos ubicados en las proximidades de centros penitenciarios, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo.

La entidad señaló que esta acción responde a la preocupación manifestada por los acudientes de los alumnos que asisten a escuelas situadas en esta zona, por lo que se han implementado estrategias para mantener un entorno seguro que permita el desarrollo normal de las actividades académicas.

Asimismo, se informó que las puertas de los planteles permanecerán abiertas para los padres de familia que decidan continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial de sus hijos. Paralelamente, las autoridades educativas han dispuesto diversas estrategias de aprendizaje para asegurar la continuidad educativa de todos los estudiantes.

No obstante, la Dirección Regional de Educación de Panamá Este reiteró que respeta la decisión de aquellos acudientes que opten por no enviar temporalmente a sus hijos a clases presenciales.

La institución hizo un llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales y plataformas oficiales, evitando la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar incertidumbre entre la población.

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