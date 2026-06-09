Planteles educativos en Panamá este mantienen puertas abiertas y refuerzan vigilancia

La Dirección Regional de Educación de Panamá Este informó que, en coordinación con los estamentos de seguridad, ha fortalecido las medidas de vigilancia en los centros educativos ubicados en las proximidades de centros penitenciarios, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo.

La entidad señaló que esta acción responde a la preocupación manifestada por los acudientes de los alumnos que asisten a escuelas situadas en esta zona, por lo que se han implementado estrategias para mantener un entorno seguro que permita el desarrollo normal de las actividades académicas.