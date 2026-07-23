Gobierno revisa el ITBI del 2% para favorecer el acceso a viviendas de bajo costo

El debate sobre el futuro del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2% ha cobrado relevancia en el país, en medio de un contexto de caída en los créditos hipotecarios y ajustes en las políticas de vivienda.

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han confirmado que se estudian modificaciones para que el graven deje de aplicarse de manera generalizada a todas las construcciones, incluidas las de alto costo.

La viceministra de Economía del MEF, Eida Sáiz, explicó que la revisión busca que el impuesto cumpla su función social y no represente un obstáculo para las familias de ingresos bajos y medios.

“Estamos evaluando ajustes que permitan que el ITBI se convierta en un instrumento de apoyo a quienes más lo necesitan, sin que se traduzca en una carga para quienes buscan una vivienda de interés preferencial”, señaló.

Según la viceministra, el análisis incluye limitaciones específicas para que el beneficio se concentre en sectores vulnerables y no en proyectos de lujo.

”De considerarse este cambio y presentarlo ante el Consejo de Gabinete para su aprobación representaría una modificación a la ley”, comentó Sáiz.