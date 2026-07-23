Gobierno revisa el ITBI del 2% para favorecer el acceso a viviendas de bajo costo

El debate sobre el futuro del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2% ha cobrado relevancia en el país, en medio de un contexto de caída en los créditos hipotecarios y ajustes en las políticas de vivienda. Tanto el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </a></b>como el <b><a href="/tag/-/meta/miviot-ministerio-de-vivienda-y-ordenamiento-territorial">Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) </a></b>han confirmado que se estudian modificaciones para que el graven deje de aplicarse de manera generalizada a todas las construcciones, incluidas las de alto costo.La viceministra de Economía del MEF, Eida Sáiz, explicó que la revisión busca que el impuesto cumpla su función social y no represente un obstáculo para las familias de ingresos bajos y medios.<i><b>'Estamos evaluando ajustes que permitan que el ITBI se convierta en un instrumento de apoyo a quienes más lo necesitan, sin que se traduzca en una carga para quienes buscan una vivienda de interés preferencial'</b></i>, señaló. Según la viceministra, el análisis incluye limitaciones específicas para que el beneficio se concentre en sectores vulnerables y no en proyectos de lujo.<i><b>'De considerarse este cambio y presentarlo ante el Consejo de Gabinete para su aprobación representaría una modificación a la ley',</b></i> comentó Sáiz.