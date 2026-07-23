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Economía

Gobierno revisa el ITBI del 2% para favorecer el acceso a viviendas de bajo costo

Miviot descartó el regreso del Fondo Solidario de Vivienda, al considerar que, aunque tuvo buenas intenciones, terminó elevando artificialmente los costos de construcción.
Miviot descartó el regreso del Fondo Solidario de Vivienda, al considerar que, aunque tuvo buenas intenciones, terminó elevando artificialmente los costos de construcción. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/07/2026 13:50
Según las autoridades, la revisión forma parte de una estrategia más amplia para garantizar que las políticas fiscales y sociales estén alineados a la necesidad de ampliar el acceso a viviendas dignas

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El debate sobre el futuro del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2% ha cobrado relevancia en el país, en medio de un contexto de caída en los créditos hipotecarios y ajustes en las políticas de vivienda.

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han confirmado que se estudian modificaciones para que el graven deje de aplicarse de manera generalizada a todas las construcciones, incluidas las de alto costo.

La viceministra de Economía del MEF, Eida Sáiz, explicó que la revisión busca que el impuesto cumpla su función social y no represente un obstáculo para las familias de ingresos bajos y medios.

“Estamos evaluando ajustes que permitan que el ITBI se convierta en un instrumento de apoyo a quienes más lo necesitan, sin que se traduzca en una carga para quienes buscan una vivienda de interés preferencial”, señaló.

Según la viceministra, el análisis incluye limitaciones específicas para que el beneficio se concentre en sectores vulnerables y no en proyectos de lujo.

”De considerarse este cambio y presentarlo ante el Consejo de Gabinete para su aprobación representaría una modificación a la ley”, comentó Sáiz.

El ministro de Vivienda, Juan Jované, adelantaba esta semana en una entrevista con Telemetro Reporta que los recursos del Estado son finitos y deben administrarse con prioridad hacia los más necesitados.

“El impuesto del 2% se va a revisar porque el MEF lo está revisando, pero tendrá limitaciones para favorecer a las familias de interés social y no como estaba antes, donde se abarcaba toda la construcción de alto costo”, afirmó.

El ministro destacó que la política habitacional debe enfocarse en sectores como el agropecuario del interior del país, donde los salarios son bajos y el acceso al crédito hipotecario es limitado, en contraste con trabajadores urbanos que, aunque perciben salarios más altos, no siempre califican para préstamos de vivienda.

El titular del Miviot también descartó el regreso del Fondo Solidario de Vivienda, al considerar que, aunque tuvo buenas intenciones, terminó elevando artificialmente los costos de construcción.

Recordó que el bono solidario representaba hasta un 20% de la transacción en viviendas de $50 mil, pero su peso fiscal se volvió insostenible.

En su lugar, destacó el programa “Panamá para ti”, con el cual se busca rescatar proyectos abandonados.

“Hasta junio hemos entregado más de 6,200 soluciones habitacionales. Sacamos a licitación proyectos como Altos de Mastranto en La Chorrera, la barriada 19 de Octubre en Aguadulce, Paso Ancho en Volcán Barú, Bambú en Bocas del Toro y obras en Darién”, detalló.

El rescate de estas obras, dijo, evita que los intereses moratorios y reclamaciones contractuales sigan aumentando el costo de las viviendas.

“Estamos cortando la hemorragia de intereses que disparaba los precios”, aseguró.

Además, adelantó que junto con la Caja de Ahorros y el Mitradel se trabaja en mecanismos para que trabajadores con salarios mínimos altos —como los de la industria de la construcción— puedan ser sujetos de crédito hipotecario.

“La idea es replicarlo en todos los sectores para que cualquier trabajador con salario mínimo pueda acceder a una solución habitacional”, añadió.

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