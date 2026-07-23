Diputada Yamireliz Chong: ‘El futuro de la mina debe decidirlo el pueblo en un referéndum’

La diputada de la coalición Vamos Yamireliz Chong manifestó al mediodía de este jueves 23 de julio su respaldo a la realización de un referéndum para que los panameños decidan el futuro de la actividad minera en el país.

Chong cuestionó que la empresa Cobre Panamá continúe operando tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de ser consultada sobre la encuesta Vea Panamá publicada por La Estrella de Panamá, que refleja un rechazo ciudadano al proyecto minero.

En la encuesta Vea Panamá se refleja la posición de los panameños frente a una eventual reapertura de la mina de Donoso.

La consulta muestra una moderación del rechazo entre abril y julio de este año, aunque la oposición continúa siendo ampliamente mayoritaria.

El porcentaje de personas que no estaría de acuerdo con reabrir la mina bajo mejores términos y condiciones para Panamá bajó de 74% en abril a 67,8% en julio, una reducción de 6,2 puntos porcentuales.

Mientras que el respaldo a la reapertura aumentó de 24,4% a 29,6%, un incremento de 5,2 puntos porcentuales. En tanto, el porcentaje de personas que no sabe o no responde pasó de 1,6% a 2,6%.

Además, el 68,7% de los encuestados se mostró de acuerdo con realizar un referéndum, frente a 28,7% que se opuso. El 2,6% no sabe o no responde.

Chong, por su lado, sostuvo que existe una situación que, a su juicio, debe ser atendida por las autoridades.

”Hay una realidad y es que hay una empresa que está operando sin un contrato, hay una empresa que está operando de manera ilegal y aquí todo el mundo está mirando para otro lado y aquí nadie está haciendo lo que la ley mandata”, expresó.