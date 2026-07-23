Diputada Yamireliz Chong: ‘El futuro de la mina debe decidirlo el pueblo en un referéndum’

<a href="/tag/-/meta/yamireliz-chong">La diputada de la coalición Vamos Yamireliz Chong</a> manifestó al mediodía de este jueves 23 de julio su respaldo a la realización de un referéndum para que los panameños decidan el futuro de la actividad minera en el país.Chong cuestionó que la empresa <a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Cobre Panamá</a> continúe operando tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley por parte de la Corte Suprema de Justicia.Las declaraciones fueron ofrecidas luego de ser consultada sobre la encuesta <b>Vea Panamá</b> publicada por <b>La Estrella de Panamá</b>, que refleja un rechazo ciudadano al proyecto minero.En la encuesta <b>Vea Panamá</b> se refleja la posición de los panameños frente a una eventual reapertura de la mina de Donoso.La consulta muestra una moderación del rechazo entre abril y julio de este año, aunque la oposición continúa siendo ampliamente mayoritaria.El porcentaje de personas que no estaría de acuerdo con reabrir la mina bajo mejores términos y condiciones para Panamá bajó de 74% en abril a 67,8% en julio, una reducción de 6,2 puntos porcentuales.Mientras que el respaldo a la reapertura aumentó de 24,4% a 29,6%, un incremento de 5,2 puntos porcentuales. En tanto, el porcentaje de personas que no sabe o no responde pasó de 1,6% a 2,6%.Además, el 68,7% de los encuestados se mostró de acuerdo con realizar un referéndum, frente a 28,7% que se opuso. El 2,6% no sabe o no responde.Chong, por su lado, sostuvo que existe una situación que, a su juicio, debe ser atendida por las autoridades.'<i>Hay una realidad y es que hay una empresa que está operando sin un contrato, hay una empresa que está operando de manera ilegal y aquí todo el mundo está mirando para otro lado y aquí nadie está haciendo lo que la ley mandata</i>', expresó.