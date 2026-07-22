El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina

<b>La diferencia entre quienes rechazan y quienes respaldan la reapertura también sigue siendo amplia</b>. En julio, la oposición supera al respaldo por 38,2 puntos porcentuales.La encuesta también consultó sobre la posibilidad de realizar un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá. En este caso, el respaldo a la consulta popular es mayoritario.El 68,7% de los encuestados se mostró de acuerdo con realizar un referéndum, frente a 28,7% que se opuso. El 2,6% no sabe o no responde.El resultado muestra que casi siete de cada diez encuestados respaldan que la ciudadanía sea consultada directamente sobre el futuro de la actividad minera.