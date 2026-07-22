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El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina

La oposición a la reapertura de la mina sigue siendo mayoritaria, con una diferencia de 37,5 puntos porcentuales frente al respaldo.
La oposición a la reapertura de la mina sigue siendo mayoritaria, con una diferencia de 37,5 puntos porcentuales frente al respaldo. Martin Bernetti | AFP
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/07/2026 00:00
La mayoría respalda consultar a la ciudadanía sobre el futuro de la minería, pero anticipa un rechazo a la reapertura de la mina

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La posición de los panameños frente a una eventual reapertura de la mina muestra una moderación del rechazo entre abril y julio, aunque la oposición continúa siendo ampliamente mayoritaria.

El porcentaje de personas que no estaría de acuerdo con reabrir la mina bajo mejores términos y condiciones para Panamá bajó de 74% en abril a 67,8% en julio, una reducción de 6,2 puntos porcentuales.

En sentido contrario, el respaldo a la reapertura aumentó de 24,4% a 29,6%, un incremento de 5,2 puntos porcentuales. El porcentaje de personas que no sabe o no responde pasó de 1,6% a 2,6%.

Aunque el rechazo pierde fuerza frente a la medición anterior, el resultado mantiene una posición clara: casi siete de cada diez encuestados continúan oponiéndose a la reapertura de la mina.

El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina
El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina

La diferencia entre quienes rechazan y quienes respaldan la reapertura también sigue siendo amplia. En julio, la oposición supera al respaldo por 38,2 puntos porcentuales.

La encuesta también consultó sobre la posibilidad de realizar un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá. En este caso, el respaldo a la consulta popular es mayoritario.

El 68,7% de los encuestados se mostró de acuerdo con realizar un referéndum, frente a 28,7% que se opuso. El 2,6% no sabe o no responde.

El resultado muestra que casi siete de cada diez encuestados respaldan que la ciudadanía sea consultada directamente sobre el futuro de la actividad minera.

El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina

Sin embargo, el apoyo a la realización de un referéndum no significa respaldo a la reapertura de la mina. Cuando la pregunta se enfoca en el sentido del voto en una eventual consulta, la oposición vuelve a ser mayoritaria.

El 66,4% asegura que votaría “No” a la apertura de la mina, mientras que 28,9% votaría “Sí”. Un 4,7% no sabe o no responde.

La diferencia entre ambas posiciones alcanza 37,5 puntos porcentuales.

Los resultados muestran un contraste relevante: la mayoría respalda que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir sobre el futuro de la minería, pero esa misma mayoría anticipa un voto contrario a la apertura de la mina.

Además, los porcentajes son similares entre quienes respaldan el referéndum y quienes aseguran que votarían “No”. La diferencia entre ambos grupos es de apenas 2,3 puntos porcentuales.

La comparación con abril muestra una moderación del rechazo, pero no un cambio de tendencia. La oposición a la reapertura sigue siendo mayoritaria tanto en la pregunta directa sobre la posibilidad de reabrir la mina como en el escenario de un eventual referéndum.

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