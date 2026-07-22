El 68,7% de los panameños quiere un referéndum, el 66,4% votaría No a la mina

La posición de los panameños frente a una eventual reapertura de la mina muestra una moderación del rechazo entre abril y julio, aunque la oposición continúa siendo ampliamente mayoritaria. El porcentaje de personas que no estaría de acuerdo con reabrir la mina bajo mejores términos y condiciones para Panamá bajó de 74% en abril a 67,8% en julio, una reducción de 6,2 puntos porcentuales. En sentido contrario, el respaldo a la reapertura aumentó de 24,4% a 29,6%, un incremento de 5,2 puntos porcentuales. El porcentaje de personas que no sabe o no responde pasó de 1,6% a 2,6%. Aunque el rechazo pierde fuerza frente a la medición anterior, el resultado mantiene una posición clara: casi siete de cada diez encuestados continúan oponiéndose a la reapertura de la mina.

La diferencia entre quienes rechazan y quienes respaldan la reapertura también sigue siendo amplia. En julio, la oposición supera al respaldo por 38,2 puntos porcentuales. La encuesta también consultó sobre la posibilidad de realizar un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá. En este caso, el respaldo a la consulta popular es mayoritario. El 68,7% de los encuestados se mostró de acuerdo con realizar un referéndum, frente a 28,7% que se opuso. El 2,6% no sabe o no responde. El resultado muestra que casi siete de cada diez encuestados respaldan que la ciudadanía sea consultada directamente sobre el futuro de la actividad minera.