‘No puedes ser comunista y patriota’: el mensaje de la Casa Blanca que llama la atención en redes

Los medios estadounidenses y las agencias de prensa reportan la gran actividad que ha tenido la mañana de este martes 3 de noviembre las cuentas de la Casa Blanca en las redes sociales, como X e Instagram.

Este escenario llama la atención de los medios de comunicación debido a las elecciones de medio termino que se celebran en Estados Unidos, especialmente si se cumplen las predicciones de que el presidente Donald Trump perdería el control del Congreso y el Senado.

Una de las publicaciones que más han llamado la atención es la que realizaron la mañana de este 3 de noviembre en la que indican que se puede ser comunista o puedes ser patriota. “No puedes ser ambas cosas”.

Posteriormente, publicaron que “Estados Unidos va a gana”, mensaje que acompañaron con una foto de Trump, la cual tenía en su parte inferior el sello de la Casa Blanca. En la tarde las publicaciones no disminuyeron y se destaca un video en el que aparece Trump junto con la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Con esta publicación la Casa Blanca llaman a difundir la “esperanza y el amor”.