Elecciones en Nueva York: fallas en escáneres obligan a votar en papel en Westchester

La jornada electoral se inició este martes 3 de noviembre con graves contratiempos logísticos en la mayoría de los centros de votación del condado de Westchester, al sureste de Nueva York, informó el gobierno local.
Desde la apertura de casillas a las 6:00 a.m., los escáneres electorales presentaron fallas generalizadas al rechazar las boletas debido a un problema con el grosor del papel, lo que obligó a activar protocolos de contingencia de emergencia.
Ante los retrasos, la Junta Electoral de Westchester instó a la ciudadanía a no abandonar las filas y ejercer su derecho al voto. Para solventar la situación, las autoridades dispusieron que los votantes completen sus boletas manualmente en papel, las cuales quedan resguardadas en bolsas naranjas diseñadas para emergencias electorales.
Una vez concluido el proceso, este material será trasladado a la Junta Electoral del estado de Nueva York para su procesamiento y recuento.
Desde la Junta Electoral del estado de Nueva York señalaron que se trata de mecanismos previstos para situaciones imprevistas: “Se han implementado procedimientos de emergencia establecidos desde hace mucho tiempo, mediante los cuales las boletas completadas quedan resguardadas bajo supervisión bipartidista y serán contabilizadas. Aunque los problemas técnicos pueden ser frustrantes, existen procedimientos de contingencia precisamente para estas situaciones”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Por su parte, la Junta Electoral local confirmó que las boletas almacenadas en las bolsas naranjas tendrán prioridad y serán las primeras en contabilizarse, incluso antes que aquellas ingresadas directamente en las máquinas.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número total de votantes afectados ni la cantidad de boletas que tuvieron que ser resguardadas bajo este mecanismo.
“Inaceptable”: Autoridades locales anuncian investigación
El Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins, reaccionó con firmeza ante los incidentes y calificó la jornada como inadmisible para los electores.
“Mi oficina está plenamente consciente de los problemas continuos con las boletas y los escáneres de votación en todo el Condado de Westchester, y quiero ser absolutamente claro: esta situación es inaceptable”, manifestó Jenkins.
El funcionario insistió en que cada votante elegible debe permanecer en la fila y garantizó que todos los sufragios serán contados.
Asimismo, ordenó el despliegue inmediato de funcionarios del condado, incluidos representantes del Departamento de Derecho, para supervisar el proceso en los centros de votación y evitar interferencias.
Jenkins anunció además que, tras superar la contingencia, convocará a un equipo bipartidista para llevar a cabo una revisión exhaustiva que identifique los fallos y las responsabilidades detrás del desperfecto: “Los votantes del Condado de Westchester merecen un proceso electoral justo, seguro y fluido. Hoy, hemos fallado en cumplir con ese estándar. Los votantes merecen algo mejor, y me propongo asegurarme de que lo obtengan”, concluyó.
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