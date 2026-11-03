Elecciones en Nueva York: fallas en escáneres obligan a votar en papel en Westchester

La jornada electoral se inició este martes 3 de noviembre con graves contratiempos logísticos en la mayoría de los centros de votación del condado de Westchester, al sureste de Nueva York, informó el gobierno local.

Desde la apertura de casillas a las 6:00 a.m., los escáneres electorales presentaron fallas generalizadas al rechazar las boletas debido a un problema con el grosor del papel, lo que obligó a activar protocolos de contingencia de emergencia.

Ante los retrasos, la Junta Electoral de Westchester instó a la ciudadanía a no abandonar las filas y ejercer su derecho al voto. Para solventar la situación, las autoridades dispusieron que los votantes completen sus boletas manualmente en papel, las cuales quedan resguardadas en bolsas naranjas diseñadas para emergencias electorales.

Una vez concluido el proceso, este material será trasladado a la Junta Electoral del estado de Nueva York para su procesamiento y recuento.