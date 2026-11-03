Choque de trenes en Toledo: Óscar Puente anuncia su renuncia como ministro

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció este martes 3 de noviembre su renuncia al cargo, tras el choque entre un tren de alta velocidad (AVE) y uno de la compañía Iryo, ocurrido el pasado 28 de octubre en la localidad de Urda, en Toledo.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año”, afirmó Puente durante su comparecencia ante el Congreso.

La decisión se produce tres días después de que el funcionario asegurara, durante una conferencia de prensa, que no tenía intención de abandonar el Ministerio.

El accidente ferroviario dejó un saldo de 69 personas fallecidas y más de 200 heridas. Según medios españoles, todas las víctimas mortales ya fueron identificadas.

De los fallecidos, 54 eran ciudadanos españoles, mientras que las demás víctimas procedían de otros 15 países. Entre los heridos se encuentra el panameño Nicolás Tribaldos, de 27 años.

Puente, considerado uno de los colaboradores cercanos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asumió el Ministerio de Transportes el 21 de noviembre de 2023, en sustitución de Raquel Sánchez.