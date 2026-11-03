Tres ecuatorianos aprehendidos tras decomiso de 2,560 paquetes de presunta droga en Chiriquí

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, en coordinación con agentes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), incautó aproximadamente 2,560 paquetes con presuntas sustancias ilícitas y aprehendió a tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana.

El operativo se desarrolló este lunes 2 de noviembre al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, durante labores de patrullaje marítimo.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, los agentes del Senan ubicaron una embarcación en cuyo interior encontraron varios bultos que contenían los paquetes con las presuntas sustancias ilícitas.

En la nave viajaban tres tripulantes, quienes fueron aprehendidos.

La Procuraduría indicó que continuará con las acciones correspondientes ante los tribunales de justicia, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.