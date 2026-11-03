Caso de asalto en la calle 73 de San Francisco: Policía aprehende a un sospechoso

Un hombre, de 37 años, fue aprehendido por su presunta vinculación con un robo ocurrido en el corregimiento de San Francisco, donde tres personas fueron asaltadas y golpeadas por individuos encapuchados, en un hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La aprehensión se produjo durante una diligencia de allanamiento realizada por agentes de la Policía Nacional en el corregimiento de San Francisco, provincia de Panamá.

Según la información de la Policía Nacional, el sospechoso se encontraba a bordo de un automóvil cuando fue ubicado por los agentes.

Durante la diligencia, los agentes encontraron en el vehículo diversas evidencias presuntamente relacionadas con la investigación, que fueron remitidas a las autoridades competentes.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, había adelantado este lunes 2 de noviembre que se mantenían operativos para esclarecer el asalto y que varios elementos relacionados con el caso ya habían sido puestos en conocimiento de la Procuraduría.

Asalto quedó registrado en video

El caso generó reacciones luego de que circularan imágenes en las que se observa a dos individuos encapuchados sometiendo y golpeando a tres personas en el suelo, mientras les exigían sus pertenencias.

El asalto ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. en calle 73, en San Francisco. Según los primeros reportes, los delincuentes despojaron a las víctimas de tres teléfonos celulares y una computadora portátil (laptop), antes de escapar en un vehículo blanco.

Fernández calificó el hecho como lamentable y señaló que, por sus características, recordaba los casos de la denominada Banda Gourmet, un grupo que en 2014 se dedicaba a cometer robos en restaurantes de lujo de San Francisco y Bella Vista.

El jefe policial también reveló que el vehículo utilizado para escapar ya había sido identificado en otras áreas, pero que las autoridades recibieron la alerta ciudadana después de ocurrido el asalto.