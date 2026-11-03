Carlos III admite el horror de la esclavitud, pero no respalda las reparaciones

El rey Carlos III reconoció este martes 3 de noviembre el papel que tuvo el Reino Unido en el comercio transatlántico de personas esclavizadas, que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX. De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, entre 10 y 12,5 millones de africanos fueron víctimas del tráfico de personas en un esquema que los llevó hasta el continente americano para realizar trabajos forzados. Debido al impacto de estas acciones del pasado, diferentes líderes del Caribe Oriental exigieron a Londres una disculpa, así como reparaciones por los daños causados. Sin embargo, el monarca no ofreció una disculpa expresa. “No podemos cambiar las acciones de quienes nos precedieron. Sin embargo, podemos aprender del pasado (...) El comercio transatlántico de personas esclavizadas sigue proyectando una sombra sobre estas islas y otros miembros de nuestra Mancomunidad. Ese vergonzoso capítulo de la historia llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal”, aseguró Carlos III durante un discurso pronunciado en Saint John’s, Antigua y Barbuda, ante los líderes caribeños de los países que pertenecen a la Mancomunidad de Naciones, conocida como Commonwealth.

Según el diario británico The Guardian, el monarca afirmó que, cada vez que profundiza en el conocimiento de esa historia “a través de la escucha, el aprendizaje y la observación”, se siente más comprometido con la construcción de alianzas que permitan abordar las injusticias del pasado. Sin embargo, no ofreció una disculpa directa ni expresó un respaldo explícito a algún tipo de indemnización. No obstante, abogó por impulsar iniciativas relacionadas con la educación, el empleo, el comercio y el clima entre los países de la Commonwealth, como vías para enfrentar las dificultades y desigualdades que persisten.

“Porque, como sabe cualquier marinero que navega por los mares, no podemos controlar los vientos, y mucho menos aquellos que nos han traído hasta aquí desde el pasado, pero sí podemos elegir cómo desplegamos nuestras velas”, afirmó el rey británico. Al inaugurar este encuentro entre países de la Commonwealth, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó que la justicia exige “un diálogo honesto con nuestra historia compartida”. Al mismo tiempo, pidió un intercambio significativo y respetuoso sobre la justicia reparadora y las consecuencias duraderas de la esclavitud y el colonialismo, que aún persisten en la actualidad.

Quien expresó de forma más evidente su decepción fue el exprimer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves, figura destacada del movimiento por las reparaciones. Aunque afirmó que considera sinceras las expresiones de pesar de Carlos III por la esclavitud, manifestó su decepción porque el monarca no fue más allá de sus declaraciones anteriores. “La disculpa no ha llegado. Y tampoco hay ninguna referencia a la justicia reparadora. En ese sentido, este discurso me pareció decepcionante”, manifestó.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, se mostró partidario de que Londres ofrezca una disculpa pública y propuso, entre otras medidas, la reestructuración de la deuda de los países más pequeños de la Commonwealth. Además, anunció el otorgamiento de 54 millones de dólares para infraestructuras esenciales en el Caribe durante los próximos tres años. Burnham sostuvo el pasado lunes un encuentro con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. Según la agencia de noticias AFP, ambos conversaron sobre la propuesta británica de establecer “un diálogo estructurado para las comunidades afectadas por el comercio transatlántico de esclavos”, incluidos los “próximos pasos”, informó la oficina del primer ministro británico, en Downing Street.