Uruguay se presenta en el World Travel Market de Londres como una ‘reserva de calma y paz’

Uruguay presentó este martes su variada oferta turística en el World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial, en la que se promocionó como una “reserva de calma, paz y libertad” como baza para atraer a más visitantes en un contexto geopolítico convulso.

En su regreso a la cita turística de la capital británica después de 10 años de ausencia, la delegación uruguaya estuvo encabezada por el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni; la gerente de Marca País de Uruguay XXI, Larissa Perdomo, y el embajador de Uruguay en el Reino Unido, Luis Bermúdez, entre otros representantes.

“Uruguay se presenta como una reserva de calma, de seguridad, de paz y de libertad”, expresó el ministro Menoni en el acto de presentación del stand uruguayo en el centro de convenciones ExCEL de Londres, donde además defendió que el país es el “más democrático de Latinoamérica” y tiene “muchísimo que ofrecer”.

Más allá del predominante turismo de sol y playa, Uruguay busca diversificar su oferta turística y potenciar las experencias culturales, como su patrimonio histórico, su carnaval (considerado el más largo del mundo) o su danza candombe; sus productos gastronómicos, además del turismo de naturaleza en zonas rurales como Artigas o Rivera, fronterizas con Brasil.

“En 400 o 500 kilómetros, de punta a punta del país, tenemos playas, tenemos dunas, parques nacionales y áreas protegidas”, sostuvo la gerente de Marca País de Uruguay XXI.

El ministro admitió que, actualmente, el turismo uruguayo es “dependiente” de los visitantes procedentes de países vecinos (solo Brasil y Argentina aportaron el 65 % de los turistas totales el año pasado), por lo que buscan expandirse no solo en la región latinoamericana, sino también en mercados extrarregionales, con especial atención a Europa y Norteamérica.