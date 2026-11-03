Nuevo tratado de amistad moderniza las relaciones entre Panamá y España tras acuerdo de 1953

Panamá y España formalizaron este martes 3 de noviembre en Madrid la modernización de sus relaciones bilaterales con la firma de un nuevo Tratado General de Amistad y Cooperación, que sustituye el acuerdo que regía los vínculos entre ambas naciones desde 1953.

El instrumento fue suscrito en Madrid por el canciller, Javier Martínez-Acha, y su homólogo español, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

La firma establece un nuevo marco jurídico para adaptar la relación entre ambos países a las condiciones políticas, económicas y democráticas del siglo XXI, así como para reafirmar su compromiso con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y el respeto de los derechos humanos.

De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería panameña, el tratado busca profundizar la cooperación entre los dos Estados, fortalecer el intercambio económico e identificar nuevas oportunidades comerciales y tecnológicas que beneficien directamente a sus ciudadanos.

El acuerdo representa una actualización de los mecanismos de colaboración bilateral, en un contexto en el que Panamá y España buscan ampliar sus áreas de trabajo conjunto y consolidar sus relaciones diplomáticas.

Esa actualización fue negociada durante la gestión del exembajador de España en Panamá Guzmán Palacios (2022-2026).

“Me voy con la espina clavada de no haber podido firmar el Tratado General de Amistad y Cooperación, que está completamente negociado y ha pasado los trámites pertinentes tanto en España como en Panamá. Panamá es el único país del acervo iberoamericano que no tiene un tratado general de amistad y cooperación con España. La idea es que este tratado, pendiente de firma por ambos cancilleres, permita establecer un marco jurídico que dé estructura a la relación política, económica, cultural, de cooperación y consular”, decía entonces el diplomático en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá en agosto pasado.

Martínez-Acha se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino.