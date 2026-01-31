Tres aprehendidos tras robo a conductor de transporte por aplicación en San Miguelito

La Policía Nacional aprehendió a tres personas presuntamente vinculadas a un hecho de robo agravado en perjuicio de un conductor de una plataforma digital, ocurrido en el distrito de San Miguelito.

Según las investigaciones preliminares, los sospechosos habrían solicitado el servicio de transporte en el sector de Torrijos Carter.

Al llegar al lugar, amenazaron al conductor con un arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias personales y del vehículo.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional activaron un operativo que permitió ubicar el recorrido del vehículo sustraído.

Durante la huida, los involucrados colisionaron con otro automóvil y posteriormente abandonaron el vehículo, dándose a la fuga e ingresando a una residencia del área.

Mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se efectuó el allanamiento del inmueble, donde se logró la aprehensión de las tres personas, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.