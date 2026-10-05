Asaltan casino de la Gran Estación y despojan de sus pertenencias a clientes

Un asalto se registró cerca del mediodía de este lunes 5 de octubre en un casino ubicado en la Gran Estación, en el distrito de San Miguelito.

Según información preliminar reportada en Telemetro Reporta, tres delincuentes ingresaron al establecimiento vestidos con ropa similar a la utilizada en trabajos de construcción y, durante el asalto, se llevaron aproximadamente $900 en efectivo.

Los sujetos también despojaron a clientes y otras personas presentes de teléfonos celulares, prendas, dinero y otros artículos de valor.

Luego de cometer el delito, los individuos salieron corriendo del casino y, según los primeros reportes, abordaron un taxi que los esperaba en las inmediaciones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y adelantan las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del asalto.

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