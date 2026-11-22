La cantante estadounidense Miley Cyrus contrajo matrimonio con el músico y productor Maxx Morando en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, poniendo el broche de oro a una historia de amor que se ha mantenido lejos de los focos durante los últimos cinco años. La noticia fue revelada por diversos medios de entretenimiento internacionales, que señalaron que la boda tuvo lugar el 21 de noviembre y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de la pareja. Según los reportes, entre los invitados estuvieron la madre de la artista, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus, además de otros seres queridos que acompañaron a los recién casados en una ceremonia íntima. Fotografías compartidas por medios especializados muestran a la intérprete de Flowers luciendo un vestido blanco mientras intercambiaba votos con Morando en un ambiente reservado y alejado de la atención mediática.

La relación entre Cyrus y Morando comenzó en 2021. La propia cantante reveló anteriormente que ambos se conocieron gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. Aunque inicialmente mantuvieron el romance en privado, fueron vinculados sentimentalmente después de ser vistos juntos en varias ocasiones. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación y decidió mantener gran parte de su vida personal fuera del escrutinio público. Durante estos años, el vínculo entre ambos también se fortaleció en el ámbito profesional. Morando participó en varios proyectos musicales de Cyrus, colaborando como productor y compositor en algunas de sus producciones más recientes. El músico trabajó en temas incluidos en los álbumes Endless Summer Vacation, Something Beautiful y Bass Persuades, convirtiéndose en uno de los colaboradores más cercanos de la estrella del pop.