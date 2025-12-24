Operación antidrogas del Senan deja 916 paquetes incautados en aguas del archipiélago de las Perlas

Un total de 916 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación antidrogas realizada en aguas del Archipiélago de las Perlas, al sur de Punta Coco.

La acción permitió el aseguramiento de una lancha artesanal, en cuyo interior se encontraron varios sacos con la presunta droga, ocultos dentro de dos tinas de la embarcación.

De acuerdo con el Senan, la operación se desarrolló como parte de labores de inteligencia, patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito. Durante el operativo, las unidades aeronavales detectaron una embarcación que se desplazaba en actitud sospechosa. Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron darse a la fuga realizando maniobras evasivas, sin lograr su objetivo, ya que fueron interceptados y capturados.

Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá el traslado de los detenidos, la embarcación y la presunta sustancia ilícita hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se realizaron las diligencias correspondientes de verificación y conteo.

La Aeronaval informó que, en lo que va del año 2025, ha logrado la incautación de 63,277 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 130 operaciones efectivas, en el marco de los esfuerzos permanentes para reforzar la seguridad del territorio nacional y combatir el narcotráfico.