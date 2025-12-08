Más de 56 mil paquetes de droga incautados en 2025: Senan logra decomiso en la isla San José

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se incautaron de 1,424 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a cuatro ciudadanos que viajaban en una lancha artesanal con doble fondo en una operación antidroga realizada al sur de isla San José, en el archipiélago de Las Perlas.

De acuerdo con los reportes del Senan, la acción se desarrolló en el marco de tareas de control de tráfico marítimo ilícito.

Los agentes detectaron una embarcación en actitud sospechosa y al acercarse, observaron alteraciones en la estructura del bote, empleada bajo la modalidad de doble fondo, presuntamente utilizada para ocultar cargamentos de droga.

Tras la verificación inicial, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para trasladar la lancha y a los tripulantes hasta la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, donde se efectuaron las diligencias correspondientes.

La Aeronaval informó que, en lo que va de 2025, ha decomisado 56,278 paquetes de sustancias ilícitas en 124 operaciones, reforzando las acciones para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.