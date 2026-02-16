Tres aprehendidos tras decomiso de 1,263 paquetes de presunta droga en aguas de Veraguas

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó sobre la incautación de 1,263 paquetes de presunta sustancia ilícita y la aprehensión de tres personas durante una operación marítima realizada al sur de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas.

La acción se desarrolló durante patrullajes en el Pacífico occidental, cuando agentes navales detectaron una embarcación.

Tras darle la voz de alto y efectuar la inspección, se ubicaron los paquetes dentro de la nave, por lo que se procedió a su aseguramiento y a la aprehensión de los tripulantes.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Veraguas, la lancha, los aprehendidos y los indicios fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para los trámites correspondientes y el conteo del cargamento.

Con esta incautación, la Aeronaval reporta 15,011 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en lo que va de 2026, como resultado de 12 operaciones desarrolladas a nivel nacional.