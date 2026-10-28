Un panameño herido en el choque de trenes en España: ‘Fue un golpe seco’, reveló a El País

Nicolás Tribaldos, un joven de 27 años que vive en Panamá, resultó herido en el choque entre trenes ocurrido en España, donde se encontraba de turismo, destacó el diario El País.
Tribaldos viajaba en el vagón número cinco del tren de alta velocidad AVE y relató que, tras el impacto, salió despedido varios metros dentro del convoy.
De acuerdo con los reportes, al menos 68 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en Toledo este miércoles 28 de octubre cuando un tren de alta velocidad colisionó con otro a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.
“Con certeza puedo decir que el tren no intentó frenar, fue un golpe seco”, contó Tribaldos a El País al describir el momento del accidente.
El joven explicó que, debido a la fuerza del impacto, terminó golpeándose contra una mesa y sufrió contusiones severas en el pecho. Pese a las lesiones, expresó su agradecimiento por haber sobrevivido al siniestro.
“Con el impacto salí disparado varios metros. Me golpeé con una mesa y ahora tengo contusiones severas en el pecho, pero estoy agradecido de estar vivo”, relató emocionado al diario español.
Tribaldos logró abandonar el vagón después de romper una de las ventanas. Según su testimonio, el nivel de destrucción fue diferente entre los vagones del tren.
“El vagón cinco no se fragmentó y pudimos bajar más cómodamente. Los dos primeros vagones estaban como si fueran un papel”, explicó al referirse a los daños provocados por el choque.
Tras salir del tren, el pasajero destacó la ayuda recibida en Urda, donde habitantes y comerciantes brindaron asistencia a los afectados por el accidente.
“Estoy muy agradecido con el pueblo de Urda, que nos recibió, y con los comercios que nos donaron comida”, manifestó.
El joven se trasladó por sus propios medios al Hospital La Paz, en la ciudad de Madrid, porque consideró que los centros sanitarios más cercanos al lugar del accidente podían estar saturados.
Tribaldos permanecerá en el área de urgencias para someterse a radiografías que permitan confirmar el diagnóstico de las lesiones sufridas durante el impacto.
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