Un panameño herido en el choque de trenes en España: ‘Fue un golpe seco’, reveló a El País

Nicolás Tribaldos, un joven de 27 años que vive en Panamá, resultó herido en el choque entre trenes ocurrido en España, donde se encontraba de turismo, destacó el diario El País.

Tribaldos viajaba en el vagón número cinco del tren de alta velocidad AVE y relató que, tras el impacto, salió despedido varios metros dentro del convoy.

De acuerdo con los reportes, al menos 68 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en Toledo este miércoles 28 de octubre cuando un tren de alta velocidad colisionó con otro a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

“Con certeza puedo decir que el tren no intentó frenar, fue un golpe seco”, contó Tribaldos a El País al describir el momento del accidente.